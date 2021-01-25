АО «РЭС» поздравляет с Днем российского студенчества!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В качестве официального праздника День российского студенчества был утвержден Указом Президента России в 2005 году.

В акционерном обществе «Региональные электрические сети» вопросам взаимодействия со студенческим сообществом уделяется самое пристальное внимание, ведь это важная часть планомерной работы по формированию кадрового резерва предприятия.

Энергетики регулярно проводят мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию выпускников и старшекурсников профильных образовательных учреждений. Наряду с проведением лекций по различным аспектам производственной деятельности и организацией экскурсий на энергообъекты Общество регулярно организует тематические встречи со студенческим сообществом. Кроме того, специалисты компании ежегодно осуществляют руководство выпускными квалификационными работами (ВКР) и участвуют в итоговой аттестации выпускников, а также входят в состав жюри различных всероссийских и международных соревнований по решению задач в сфере электроэнергетики.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В течение 2020 года, несмотря на действующие ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, АО «РЭС» не изменило своим традициям и организовало работу со студентами по всем возможным направлениям - от участия в учебном процессе до поддержки творческих инициатив. В частности, руководители и специалисты сетевой организации вошли в состав экзаменационных комиссий на итоговой аттестации, которая прошла удаленно - в режиме видео-конференц-связи.

На протяжении многих лет компания выступает с инициативой привлечения энергетических студенческих отрядов для работы в период летних каникул, 2020 год не стал исключением. В рамках трудового семестра в филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» были трудоустроены 26 бойцов НРО МООО «РСО». Вклад энергетиков в развитие движения студенческих отрядов неоднократно был отмечен на всех уровнях. Наряду с Благодарственными письмами губернатора области аналогичные награды компания получала от Законодательного собрания и мэра города Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В завершение прошлого непростого года настало время и для развлекательных мероприятий. На прошедшем в декабре конкурсе «Мистер и миссис НГТУ» творческий номер одной из участниц от факультета энергетики вуза, который связывают с компанией давние и прочные партнерские отношения, был подготовлен при содействии АО «РЭС». Яркие образы с использованием фирменной спецодежды, энергичный танец и живая социальная тема, поднятая в номере, нашли отклик у зрителей и получили горячую поддержку зала.

Таким образом, предприятие вносит значительный вклад в дело воспитания будущих специалистов-энергетиков и реализует широкий спектр проектов совместно с учебными заведениями.

Предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

И в День российского студенчества АО «РЭС» поздравляет всех студентов и преподавателей! Желаем легкого и успешного учебного процесса, фундаментальных знаний и творческих успехов, новых изобретений и открытий во имя науки и на благо энергетики!