Коронавирус в Новосибирске последние новости на 25 января 2021 года: за сутки умерли 10 человек - такого еще не было

Врачи подключили к аппаратам ИВЛ 18 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 января 2021 года не радуют. За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 135 жителей региона. С начала пандемии вирус выявили у 31306 человек. Новосибирская область занимает 30 место в общей статистики по заболеваемости в стране.

Статистика по коронавирусу в регионе.

УМЕРЛО 10 ЧЕЛОВЕК

В регионе - новый антирекорд: за сутки 10 человек умерли от коронавируса. Такие цифры приводит региональный оперштаб.

— Не смогли побороть болезнь мужчины в возрасте 36 лет, 66 лет, 71 года, 73 года, 73 года, 77 лет, 80 лет, 83 года, 92 года и 73-летняя женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 1165 человек, — сообщает Новосибирский оперштаб.

На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находится 138 человек. К аппарату ИВЛ подключены 18 человек.

БОЛЬШЕ 10 ТЫСЯЧ ПАР РАЗВЕЛИСЬ

Управление по делам ЗАГС опубликовало статистику по разводам за 2020 год. Больше 10 тысячи новосибирских семей не пережили пандемию.

— За весь 2020 год на развод подали 12 235 пар. Самое большое количество заявлений было принято в декабре прошлого года — 1 176, — сообщает Управление по делам ЗАГС Новосибирской области. — Самое меньшее количество заявлений супруги подали в апреле — 211 штук.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 135 человек

Количество пациентов в реанимации: 138 человек

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи.

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