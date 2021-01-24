Блогеры на пенсии: пожилые супруги из Новосибирска купили трейлер и путешествуют на нем по всей Сибири

Сергей и Наталья путешествуют уже два года. Фото: instagram.com/tripstariki/

Сергей Салтымаков в прошлом журналист, а его супруга — врач, но теперь они оба заядлые путешественники и инстаблогеры, и возраст не помеха (через пару лет нашим героям исполнится 70). Где успели побывать активные сибиряки и как им удается находить силы и средства для поездок и новых открытий, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

«МЫ УСТАЛИ ОТ СКУЧНЫХ БУДНЕЙ»

Сергей и Наталья Салтымаковы переехали в Новосибирск из Кемерова шесть лет назад. Они явно не поклонники сериалов и тихих домашних вечеров. Всегда стремились к движению, поэтому, когда вышли на пенсию, только обрадовались, ведь теперь появилось много свободного времени. Идея, чем занять себя на заслуженном отдыхе, пришла быстро.

— Думали, чем можем себя развлечь и как разнообразить свою жизнь. Захотелось путешествовать, но жить в палатках уже не наш вариант, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Салтымаков. — Смотрели разные каналы на YouTube и наткнулись на видео, где люди путешествуют, прицепив трейлеры к машине. Сразу загорелись этой идеей.

Трейлер они цепляют к машине. Фото: instagram.com/tripstariki/

Сибиряк проштудировал интернет в поисках такого дома на колесах и нашел подходящий вариант у московского поставщика. Пара оформила кредит и выкупила понравившийся трейлер.

— В нем есть абсолютно все для комфортного путешествия: небольшая кухня, кровать, стол, шкаф, отопление. В мае мы его цепляем к машине и ездим покорять другие города до сентября. А зимой наш дом отцепляем — он отдыхает, а мы продолжаем путешествия на автомобиле, но они уже недолгие, — объясняет мужчина.

Внутри - как дома. Фото: instagram.com/tripstariki/

КАРАВАНЕРЫ СИБИРИ

Чтобы поделиться с миром своими открытиями, пенсионеры стали осваивать Инстаграм. Там они выкладывают фото- и видеоотчеты из своих поездок. Подписчики — другие путешественники и простые люди, которым приятно наблюдать за жизнью пожилой пары.

Наши тревел-блогеры не придерживаются никаких маркетинговых правил — выкладывают столько постов в день, сколько хочется, о раскрутке даже не думают. Они уверены: кому интересно наблюдать за их поездками, не отпишутся, так что делают все для души, а не ради хайпа.

О своих поездках пара рассказывает в Инстаграме. Фото: instagram.com/tripstariki/

— Мы еще и группу в WhatsApp создали. Наше название — «Караванеры Сибири» (караван — прицеп сзади. — Ред.). На сегодняшний день в нашей группе около 30 экипажей из разных уголков округа: Омск, Томск, Барнаул. Мы общаемся друг с другом и даже иногда устраиваем слеты, — говорит Сергей.

Вот уж где активность и в виртуальной, и в реальной жизни!

ОТ АЛТАЯ ДО БАЙКАЛА

За спиной Сергея и Натальи почти 20 тысяч километров. Супруги прокладывают маршрут только по Сибири. Хотят открыть для себя красоты родного края и уверяют, что тут действительно есть чем любоваться.

— Многие почему-то рвутся уехать за рубеж. А зачем? Мы родились в Сибири, всю жизнь прожили здесь, а вот регион так и не изучили. Поэтому решили позиционировать себя как сибирские путешественники, — объясняет Сергей.

Любовь, которая проверена временем. instagram.com/tripstariki/

Сергей с Натальей за два года странствий уже объехали весь Алтай, заглянули на популярный курорт в Яровое, полюбовались Горным Алтаем и прошлым летом доехали до Байкала. Хотели до границы с Бурятией добраться, но не смогли.

— Я связку на ноге порвал, поэтому наш трип пришлось прервать. Мы вернулись домой немного раньше положенного срока, — сожалеет мужчина.

Супруги хотят объехать всю Сибирь. Фото: instagram.com/tripstariki/

Совсем скоро начнется новый сезон, и Сергей уже накидал примерный план поездки. Чета Салтымаковых хочет побывать в старом городе Енисейске, который называют главными воротами в Восточную Сибирь.

— Хотим обязательно в Тобольск заглянуть, посетить достопримечательности, — делится планами сибиряк.

На отдыхе всегда найдется место романтике. Фото: instagram.com/tripstariki/

А пока за окном трескучие морозы, пенсионеры совершают короткие вылазки на природу — кормят лебедей на незамерзающем алтайском озере, любуются буготакскими сопками и просто гуляют в загородных лесах под Новосибирском.

Супруги с нетерпением ждут весны. Именно тогда они прицепят к машине трейлер и уедут из города узнавать новые места родного края.

— Мы в поездках даже о болячках своих не вспоминаем. Проблемы со здоровьем начинаются дома. Вывод: путешествия должны быть непрерывными, ведь недаром говорят, что движение — жизнь! — бодро резюмирует сибиряк.

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