«Писал про погромы и поджоги»: в Новосибирске задержали автора поста в соцсетях, который призывал выйти на улицы на несанкционированную акцию

Силовикам удалось вычислить и автора постов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами». Речь идет о постах в соцсетях, автор которых призывал людей выйти на несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

— По версии следствия, в период времени с 1 января 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске 23 января 2021 года, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следствие провело лингвистическую экспертизу, которая доказала, что опубликованные сообщения действительно содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти.

Силовикам удалось вычислить и автора постов. Им оказался 20-летний местный житель, он задержан.

— Задержанный дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователями, — сообщает региональное СКР. — По месту жительства фигуранта проведен обыск. Допрашиваются свидетели. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

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