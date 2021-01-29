Модель Playboy сбил ее пьяный друг и отказался платить за лечение

Вероника строила свою карьеру в Москве. Фото: личный архив героя.

Популярная сибирская красавица, участница шоу «Холостяк», вице-мисс МЧС и модель популярного журнала Playboy едва не погибла под колесами автомобиля. Страшная авария, из-за которой Вероника Мурашкина теперь практически прописалась в больничной палате, случилась на ее малой родине — в городе Тогучине Новосибирской области — в августе прошлого года. Врачи сделали практически невозможное и сумели сохранить сибирячке ногу, чтобы в будущем она смогла покорить еще не один подиум своей грациозной походкой. Что пришлось пережить одной из самых красивых девушек страны — в эксклюзивном интервью КП-Новосибирск рассказала сама Вероника.

«Я ПОМНЮ КРИКИ И ЗАПАХ СВЕЖЕЙ КРОВИ»

Наш разговор состоялся в стенах травматологического отделения городской больницы № 1 города Новосибирска. Вероника, глотая слезы и периодически замолкая, чтобы унять душевную боль, подробно рассказала обо всем, что происходило в ее жизни все эти шесть месяцев.

— Всю свою сознательную жизнь я почему-то боялась машин, а точнее, быть сбитой автомобилем. Именно поэтому я не вожу машину, у меня нет прав, и я всегда была очень внимательным и аккуратным пешеходом. Но, наверное, от судьбы не уйдешь, — начала свой рассказ Вероника Мурашкина. — В конце августа прошлого года произошло то, что до сих пор вызывает у всех, кто тогда оказался рядом или узнал о случившемся спустя некоторое время, самые противоречивые чувства: от полного непонимания и неприятия всей ситуации в целом до конкретного и ясного объяснения всего несколькими фразами. Тогучин — городок небольшой, и здесь шила в мешке не утаишь. Поэтому, если кратко, меня сбил очень пьяный водитель.

Машина врезалась в стоящий рядом автомобиль. Фото: личный архив героя.

— Как это случилось?

— Все произошло в пяти минутах от моего дома, в центре нашего города. На этом месте мы всегда собирались, когда были подростками. Вечером 29 августа я вышла встретиться со старыми друзьями, которых знаю всю свою жизнь. У каждого из нас давно уже своя история, да и многие разъехались по разным концам света, а здесь такая встреча... Мы просто стояли, смеялись, общались. А то, что произошло потом, теперь вспоминается с ужасом. Я помню, как меня, словно молния, снесла машина друга, за рулем которой почему-то находился другой мой знакомый. Автомобиль резко ехал назад, потом был удар о другую машину. Она-то его и остановила, ведь водитель вообще не видел, куда двигается. Если бы не удар по железу, он так и не понял бы, что уже сбил всех нас… Он поехал бы дальше, а там… Дальше — моя голова под колесом. Помню, что был хлопок, удар, звон стекла и это крутящееся колесо в сантиметре от моего лица. Дальше крик: «Съезжай, съезжай!» — и запах свежей крови, ударившей из меня фонтаном. Я лежу на асфальте, машина стоит на мне, начинаю судорожно ощупывать себя и смотрю на ноги. Левая цела, а на месте правой ниже колена — колесо и пустота… Так получилось, что основной удар пришелся на меня, а остальных, кто был рядом, раскидало в разные стороны. На обеих машинах остались вмятины от людей, а моим, значит, не таким уж хрупким телом была смята стоящая сзади машина.

КОСТЫЛИ ВМЕСТО КАБЛУКОВ

Востребованная в Москве фотомодель после случившегося буквально выпала из жизни. А точнее, долго и упорно боролась за нее. Ее подиум теперь — длинный больничный коридор, а наряд — просторная пижама, вместо каблуков — костыли, которые она с большим трудом удерживает хрупкими руками. Сегодня самый важный ее проект — это ежеминутная борьба с болью, страхом и отчаянием, борьба за то, чтобы снова встать на обе ноги, сделать шаг самостоятельно, без опоры и поддержки, вернуться к полноценной жизни. Но пока это лишь цель и мечта.

— Я истекала кровью… Это, наверное, молитвы моей мамы, ангел-хранитель и ребята, которые, увидев несущийся на нас автомобиль, попытались закрыть меня своими телами, рискуя собой. В такие минуты действительно вся жизнь проносится перед глазами, начинаешь жить и действовать уже совсем не так, как раньше. А еще ты словно заново открываешь для себя тех людей, с кем общался с детства и кого, казалось, знаешь как облупленных. Ведь недаром говорится, что друзья познаются в беде. Именно такие ситуации беспощадно срывают маски, обнажая всю суть человека, — продолжает Вероника.

У девушки сложный открытый перелом. Фото: личный архив героя.

— Насколько серьезными были травмы?

— Два открытых оскольчатых внутрисуставных перелома костей со смещением отломков. Я потеряла очень много крови и чудом осталась жива! А потом, позже, помимо физической боли стала приходить другая боль, когда каждый день открывались все новые и новые подробности. Приходили следователи — и я узнавала неприятные вещи. Оказывается, многие из моих так называемых друзей в тот вечер больше озаботились своими поломанными машинами и лишением прав повторно. Видя меня в луже крови, не хотели даже вызывать скорую, чтобы не поднимать шумихи. Не хотели называть имя человека, совершившего наезд, а позвонив 03 сказали: «Там девочка в центре упала. Вы приезжайте, а то это… того… может быть». Да, открылось многое, во что я долгое время просто отказывалась верить. Поэтому помимо физической немощности наступило глубокое моральное разочарование и депрессия.

ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

За рулем того автомобиля был отнюдь не чужой случайный человек. Возможно, при таких обстоятельствах переживать произошедшее было бы намного проще. Пьяным водителем иномарки оказался хорошо знакомый парень.

— Мы знакомы с детства. Вместе занимались в одной театральной студии, в школе. Он был из компании постарше, и мы, малышня, смотрели на тех ребят с чувством неприкрытого восторга и дикого обожания. Потом долгие годы я не видела его и ничего не знала о нем. Увиделись мы в тот злополучный вечер. Когда произошел весь этот кошмар, он звонил мне и приходил к моей маме. Приходили его родные, вроде как искренне сострадали, говорили о помощи и поддержке, только просили, чтобы мы не доводили дело до суда. Уверяли, что окажут помощь, что для моего выздоровления будет сделано все, что в их силах. И наша семья поверила! Мы никуда не ходили, ничего никуда ни на кого не подавали, ничего не комментировали для прессы, — делится пережитым девушка.

— А что теперь изменилось?

— Поначалу были и звонки, и покупка лекарств, и слова раскаяния, и слезы сострадания. Он пару раз возил меня в город в больницу и забирал обратно. Но спустя два месяца звонки стали реже, забота и внимание куда-то пропали. А когда мне в очередной раз назвали примерную сумму для дальнейшей реабилитации, он ответил, что мое лечение слишком затянулось, а у него и его семьи и без того хватает проблем, что денег у него на меня нет и что, скорее всего, лучше он сядет, чем будет выплачивать мне нужную сумму. Позже я узнала, что они подсчитали и решили, что памперсы, цветы и шары, купленные им мне на день рождения, и вся оказанная за это время помощь вышли в довольно крупную сумму. Я все понимаю, ведь скоро состоится суд, а нанятый в его защиту адвокат требует немалого денежного поощрения. Ну что ж, Бог им судья.

На ноге Вероники аппарат Илизарова. Фото: личный архив героя.

«Я ДУМАЛА, ТАКОЕ НЕ ПРИШИВАЕТСЯ»

В этой истории настоящими героями показали себя медики. Ведь только благодаря им сибирская красотка получила шанс когда-нибудь снова вернуться к любимой работе.

— Я не знаю, где мне взять слова, чтобы выразить свою глубокую признательность врачам. Я никогда не забуду, как спасали меня в Тогучинской больнице, как блестяще была проведена экстренная операция заведующим хирургическим отделением Дмитрием Серебряковым по спасению не только моей жизни, но и моей ноги. Как потом меня на вертолете переправили в Новосибирскую городскую клиническую больницу № 1, где сейчас я нахожусь на лечении у Юрия Андреевича Афанасьева. Это он на протяжении всех этих месяцев бьется вместе со мной за то, чтобы я вновь стала полноценным человеком. Это уникальный врач! Доктор от Бога! Моя нога шла под ампутацию, но Юрий Андреевич Афанасьев и его коллега Александр Викторович Степанов провели сложнейшую четырехчасовую операцию и собрали мне ногу из крошек, оставив ее со мной и установив аппарат Илизарова. Честно говоря, я думала, такое не пришивается. Мы победили опоясывающий некроз… В общем, многое вместе прошли, — благодарит медиков Вероника.

Сегодня хрупкая длинноногая модель закована в пятикилограммовый аппарат Илизарова. За спиной уже несколько операций, и еще не известно, когда все это закончится.

— Работоспособность потеряна полностью. Под вопросом теперь вообще все то, чем я занималась ранее, что приносило мне доход, чем я жила эти 10 лет в Москве, моя карьера. Но совсем не упасть духом все это время мне помогают мои родные, друзья, а также верные подписчики. После аварии, видя свою изуродованную ногу, я вообще была не в себе, не выходила на связь, не отвечала на звонки и сообщения, не заходила в Инстаграм. Я просто сутками плакала. А когда включила телефон, на меня обрушился такой поток тепла и поддержки, который, наверное, и заставил меня начать бороться за жизнь. Теперь от суда я хочу справедливости. Этот человек должен понести наказание за то, что чуть не убил меня и, как я думаю, так ничего и не понял. Прошу всех водителей быть трезвыми и не садиться за руль пьяными. Вот вам живое, к счастью, подтверждение таких необдуманных поступков.

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