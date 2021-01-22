Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 января 2021 года: заболели 1575 детей

Всего в регионе с марта заболели 31 034 сибиряка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 января 2021 года таковы: за минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 140 человек. Всего в регионе с марта заболели 31 034 сибиряка, из них 28089 человек уже выздоровели.

За минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 140 человек. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 9 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще 9 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины в возрасте 62 года, 66 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 55 лет, 67 лет, 70 лет,81 год, 83 года. Всего в регионе ковид унес жизни 1148 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 6 ДЕТЕЙ

В Новосибирской области за минувшие сутки ковидом заразились еще шестеро детей. Всего в регионе коронавирус диагностировали у 1 757 ребятишек. В больницах с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом сейчас находятся 16 детей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 140 человека

Количество пациентов в реанимации: 129 пациентов

Масочный режим: продлен до весны. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00

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