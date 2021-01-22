Китайский гороскоп на 2021 год: кому Бык принесет любовь и деньги

Астролог рассказала, кому Бык принесет деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для кого год Быка будет максимально успешным, в каких сферах лучше развиваться и, конечно же, что лучше поставить на стол? Новосибирский астролог Елена Альмах рассказала, что сулит китайский гороскоп на 2021 год.

УСПЕХ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

12 февраля на смену Белой Металлической Крысе придет Белый Металлический Бык. Астролог Елена Альмах уверена, что этот год будет намного ярче и насыщеннее на события, чем предыдущий.

— Бык открывает перед каждым человеком широкие научные возможности, реформаторские наклонности и готовность к новым проектам. Поскольку стихия года — металл, огромное значение будут иметь контактность, независимость, постоянство и ясность мышления, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

По словам астролога, год будет богат не только на идеи, но и на конфликты.

— Это год важных, подчас разрушительных перемен. Но ломаться будет то, что уже давно отслужило свой срок: старые коммуникации, изжившие себя связи, закроются неактуальные темы. Появится необходимость предпринимать большие усилия, чтобы выжить в политике и предпринимательстве. Мы будем не властны над обстоятельствами, подвержены воздействию крупномасштабных политических, экономических или природных явлений, — отмечает эксперт.

Для Новосибирска этот год не менее важный. Ведь именно 12 февраля 1926 года вышло постановление ЦИК СССР «О переименовании города Новониколаевска в город Новосибирск». Можно считать, что это день рождения столицы Сибири.

— События будут неожиданными, развиваться они будут непредсказуемо. Это год успеха в сфере объединения усилий науки и общеобразовательной школы. Основная тенденция — расширение и развитие, прежде всего в образовательной сфере, активизация научных исследований. Есть возможность заложить прекрасный, долговременный фундамент для будущих свершений, расширить сферу влияния не только в стране, но и в мире, — уверяет Елена.

ВМЕСТО МЯСА — БОРЩ ИЗ КРАПИВЫ

Если вы планируете отмечать Новый год по китайскому календарю, следует прислушаться к советам астролога. Представительницам прекрасного пола можно поэкспериментировать с внешностью. Смена прически, макияж в стиле модерн и кардинальные перемены в имидже — вот что так любит Бык.

— Бык обожает выделяться во всем, он первым облачится в ультрасовременный костюм с разрезом, заканчивающимся непонятно где. Допускается комбинировать даже некомбинируемые вещи. Цвет: белый с темно-синим, электрик, мокрый асфальт. Красное надевать не стоит! Аксессуары используйте металлические — из белого золота, серебра, любых светлых металлов, — советует Елена.

На стол лучше поставить нежирную рыбу, а из фруктов отдать предпочтение цитрусовым. Бык — вегетарианец и предпочитает употреблять в пищу только постные блюда. Он никогда не откажется от салата из капусты или борща из крапивы. Да и на алкоголь лучше не тратиться. Ограничьтесь шампанским, иначе можете попасть в неординарную ситуацию.

ЧТО ПОДГОТОВИЛ ГОД БЫКА

Крыса. На вас будут влиять два противоречивых фактора: необходимость накопить и желание свободно тратить деньги. Второй фактор может оказаться сильнее. Определитесь.

Бык. Очень насыщенный год! Ваши возможности практически безграничны! Если сможете справиться с инертностью и ленью — добьетесь небывалых высот. Дерзайте!

Тигр. Необходимость общения может вас утомить, расслабиться сможете в одиночестве. Главное — не подсесть на какую-нибудь манию (игро-, нарко- и т. п.). Осторожнее!

Кролик. Отнеситесь ко всему с юмором. Год, конечно, непредсказуемый, но это не повод впадать в крайности, как вы это умеете делать. Замечайте хорошее!

Дракон. Планов у вас много. Соберитесь, расставьте приоритеты и приступайте к выполнению без раскачки — тогда все у вас получится! Активнее!

Змея. Обращайте внимание на качество информации, особенно если работа с ней является вашей профессией. Здесь много зависит от вас лично. Берите ответственность на себя!

Лошадь. Эх, королевство маловато — развернуться вам негде. Так, может быть, пора осваивать отдаленные территории? Наметьте направление экспансии. Смелее!

Овца. Самостоятельных действий лучше не предпринимать — действуйте через партнеров. Поверьте (в этом году проверять не советую), лучше половина, чем ничего. Учитесь делиться!

Обезьяна. Набирайтесь сил, они вам понадобятся в следующем году, а пока расслабляйтесь, следите за здоровьем, отдыхайте, отсыпайтесь, планируйте успехи. Не спешите!

Петух. Благими намерениями выстлана дорога… Ну, сами знаете куда. Это не ваше направление. Поэтому лучше заняться самосовершенствованием, обратиться к религии. Скромнее!

Собака. Год может отсрочить некоторые ваши планы, ограничить ваши возможности, придется работать в режиме экономии. Помните о пользе движения! Это жизнь!

Свинья. Возможно, дела родственников потребуют вашего внимания и непосредственного участия. Определитесь, чего вы хотите!

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