В Совете депутатов города Новосибирска 22 января 2021 года состоялось заседание комиссии по депутатской этике

Сергей Бойко. Фото: vk.com.

Основанием для заседания комиссии послужили обращения мэра города Новосибирска Локтя Е.А., и.о. прокурора города Новосибирска Стасюлиса И.В. и начальника Управления МВД по Новосибирской области Кулькова А.В., которые считают, что депутатами Бойко С.А. и Пироговой Х.В. допущены нарушения Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В соответствии с российским законодательством агитация и проведение публичных мероприятий (в том числе митингов и шествий) разрешено при условии своевременного уведомления органа местного самоуправления. Однако, в настоящее время никаких заявок на проведение массового мероприятия в мэрию города Новосибирска не поступало, а значит акция является незаконной.

В этой связи комиссия по депутатской этике Совета депутатов усмотрела в действиях Бойко С.А. и Пироговой Х.В. нарушение законодательства и указала на то, что любые призывы и агитация к участию в подобных массовых мероприятиях являются противозаконными.

Члены комиссии приняли решение рекомендовать депутатам Бойко С.А. и Пироговой Х.В. не допускать нарушений законов Российской Федерации и совершения поступков, которые наносят или могут нанести ущерб авторитету Совета депутатов города Новосибирска, как представительному органу местного самоуправления.