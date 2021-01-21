Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 января 2021 года: вакцину поставили почти 6 тысяч человек

За минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 147 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 января 2021 года треводные: за минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 147 человек. Всего в регионе с марта заболели 30894 сибиряка, из них 27878 человек уже выздоровели.

Всего в регионе с марта заболели 30 894 сибиряков. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 10 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 10 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины в возрасте 58 лет, 64 лет, 74 лет, 81 года и женщины в возрасте 47 лет, 54 лет, 59 лет, 62 лет, 67 лет, 78 лет. Всего в регионе с начала пандемии от ковида умерли 1139 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 8 ДЕТЕЙ

В регионе за минувший ден коронавирусом заразились еще 8 ребятишек. Всего в Новосибирской области ковид диагностировали у 1 51 ребенка. Госпитализированы с подозрением на C0VID-19 и подтвержденным диагнозом сейчас 16 детей.

ВВЕДУТ ЛИ В РЕГИОНЕ КОВИД-ПАСПОРТА?

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал возможность введения в регионе ковид-паспортов — специальных документов для тех, кто привился от коронавируса. По его словам, пока что воплощать эту практику в жизнь на территории Новосибирской области не планируется.

ПРИВИВКУ ПОСТАВИЛИ ПОЧТИ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В региональном минздраве рассказали, что прививку от коронавируса в Новосибирской области на данный момент поставили 5806 человек. Из них двукратно привиты 2285 сибиряков. В регионе развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики — 24 в городе Новосибирске и 34 в районах области.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 147 человека

Количество пациентов в реанимации: 127 пациентов

Масочный режим: продлен до весны. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00

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