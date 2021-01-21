Долги за свет? Почему нужно платить вовремя?

Предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».

За электроэнергию надо платить в полном объеме и в сроки, принятые законодательством. Большая часть потребителей - физических лиц правильно восприняли принятое в апреле 2020 года Постановление Правительства РФ о запрете начисления пеней и отключения коммунальных услуг и своевременно производили оплату за потребленную электрическую энергию. Однако некоторые истолковали постановление неверно и решили, что можно вообще не платить, и накопили долги.

АО «Новосибирскэнергосбыт» напоминает, что с 1 января 2021 года мораторий на отключение электрической энергии и начисление пеней за просрочку платежей снят.

Какие последствия ожидают жителей за несвоевременную оплату электрической энергии c 1 января 2021 года?

• Начисление пеней на всю сумму накопленной задолженности.

• Отключение электроэнергии. При отключении из-за задолженности клиент должен заплатить дополнительно за отключение/подключение 3000 рублей, возобновление электроснабжения осуществляется в течение двух дней после оплаты.

В случае погашения накопленной задолженности в срок до 31 января 2021 года все негативные последствия, вступившие в силу с 1 января, вас не коснутся.

В дальнейшем рекомендуем своевременно вносить плату за потребленную электроэнергию - не позднее 10-го числа каждого месяца.

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