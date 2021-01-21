Шопинг, гейминг, еда и кино: новосибирцы прожили морозные каникулы в сети

Предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

МТС проанализировала индекс цифровой активности новосибирцев на новогодних каникулах. Аналитики отметили, что с 31 декабря по 10 января интернет-запросы жителей столицы Сибири заметно изменились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Главные тренды - высокая активность в интернет-магазинах и киберспорте, рост смотрения ТВ онлайн и еда на дом.

На этих праздниках новосибирские абоненты МТС рекордное число онлайн-заказов сделали 1 января и сразу после Рождества 8 января - пятикратный рост по сравнению с прошлыми каникулами. Онлайн-заказы на доставку еды 31 декабря на треть превысили уровень прошлого года. А вот к Рождеству люди стали приобретать готовую еду уже вдвое чаще. Несомненно, на спрос существенно повлияли и морозы, установившиеся в регионе почти на всю первую неделю 2021 года.

Несмотря на снятые ограничения и возможность пойти в кино, люди остались в интернете. Максимальное время онлайн-просмотра видео пришлось на 1 января и 8 января. Количество обращений к таким платформам, как МТС ТВ, IVI, ОККО и YouTube за праздники выросло на треть по сравнению с декабрем 2019 года. Самыми популярными днями для семейных посиделок перед телевизором стали 1 и 8 января, в эти дни новосибирцы провели в 4,6 раза больше времени за сериалами, чем в среднем в 2020 году.

В целом в 2020 году абоненты МТС в пять раз чаще пользовались онлайн-кинотеатрами, выбирая фильмы и сериалы самых разных жанров. В топ-5 фильмов прошлого года вошли: «Холоп», «Веном», «Код 8», «Фантастическая четверка - 2», «Вивариум», а самыми популярными сериалами стали «Содержанки», «Сирена», «Гранд», «257 причин, чтобы жить», «Бывшие» и «Игра престолов».

Предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

В топе наиболее востребованных в морозные каникулы видов досуга оказались киберспортивные и геймерские ресурсы: на 440% выросло количество обращений к Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим из категории игровых. Пик игромании пришелся на Рождество. При этом самой популярной игрой 2020 года, за которой пользователи проводили бессонные ночи, стала Fortnite, а самым востребованным игровым стримом был признан Dota 2.

Как и многие другие города-миллионники РФ Новосибирска охладел к образовательным платформам в праздники. Исключением неожиданно стало 1 января - в первый день Нового года число запросов в интернете относительно прошлого года выросло более, чем втрое и оказалось на уровне рабочего дня 11 января.

Общий индекс цифровой активности в Новосибирске, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в среднем во время январских каникул составил 8 баллов. По этому показателю сибирская столица опередила города-миллионники - Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. В течение 2020 года популярность отдельных категорий цифровых сервисов у новосибирцев выросла в 5-8 раз.