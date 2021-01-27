«По тебе постоянно ползают насекомые, из еды — несколько граммов риса»: мисс России рассказала, как выживала на шоу «Последний герой»

Эльмира снялась в нескольких выпусках. Фото: личный архив героя.

Несколько дней назад телеканал ТВ-3 объявил о выходе нового сезона всеми любимого реалити-шоу «Последний герой» — «Чемпионы против новичков». За первое место будут бороться не только участники прошлых сезонов, но и телезрители, которые удачно прошли кастинг. Среди новичков затесалась и Мисс России 2013 — сибирячка Эльмира Абдразакова. Девушка рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, почему решилась променять уютную квартиру на жизнь на острове у берегов Африки и по какой причине покинула проект.

Принять участие в проекте сибирячку вдохновило интервью ведущей реалити-шоу. Фото: личный архив героя.

Эльмира Абдразакова решила подать заявку на участие в реалити-шоу несколько месяцев назад. На этот решительный шаг красотку подтолкнуло интервью с ведущей Яной Трояновой.

— Я увидела его на ютуб-канале у Ксении Собчак. Слушая Яну, я вдохновилась проектом. После этого пересмотрела последние выпуски и решила, что хочу попробовать свои силы. Полезно выйти из зоны комфорта. Я же люблю вкусно поесть, выпить, сделать с утра масочку для лица. А мне стало интересно, как я выживу в условиях первобытной природы, — рассказала КП-Новосибирск Эльмира.

Съемки были в Африке, на острове Занзибар. Фото: личный архив героя.

Сибирячка была счастлива, когда продюсеры шоу сообщили ей, что она прошла кастинг. Одна из самых красивых девушек страны улетела в Африку, на остров Занзибар — именно там проходили экстремальные съемки.

— Люди в нашей команде собрались абсолютно разного возраста и профессий. К примеру, с нами были теле- и радиоведущая Саша, тракторист Роман, диджей Степан, борец Дима, начинающая бизнесвумен Даша. Мы быстро подружились, — вспоминает девушка.

С одним из участников. Фото: личный архив героя.

На острове у Эльмиры не было возможности нормально помыться, хотя находились участники проекта рядом с морем. А вместо роллов и итальянской пасты приходилось есть всего несколько грамм риса в день.

— В море постоянные приливы и отливы, поэтому доступ к воде есть не всегда. А когда спишь, то по тебе ползают разные насекомые. Поначалу я просыпалась от каждого шороха, а уже потом привыкла. Насекомые стали как домашние животные, — объясняет Эльмира.

Больше Эльмира не хочет принимать участие в подобных шоу. Фото: личный архив героя.

Сибирячка не уточнила, как долго была под прицелом сотни телекамер. «Все увидите и узнаете в выпусках», — сохраняет интригу девушка. Зато одну из причин своего ухода Эльмира называет уже сейчас.

— Когда приехали в Африку, меня укусило какое-то насекомое в глаз. Вроде бы вылечили, но было испытание, где нужно было нырять. Воспалительный процесс начался снова. Я поняла, что выгляжу для камер непрезентабельно, — объясняет сибирячка.

Мисс России признается, что больше в реалити-шоу сниматься не хочет: говорит, что такие жесткие эксперименты все-таки не для нее.

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