Коронавирус в Новосибирске последние новости на 28 января 2021 год: умер 91-летний мужчина

От коронавируса скончался 91-летний мужчина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 января 2021 года не радуют: за сутки еще у 138 человек обнаружили COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 31709 сибиряков. На сегодняшний день Новосибирск занимает 31 место в общероссийской статистике по заболеваемости.

Статистика по Новосибирской области.

УМЕРЛО 8 ЧЕЛОВЕК

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни 8 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

— Это мужчины в возрасте 63 лет, 66 лет, 75 лет, 91 года и женщины в возрасте 72 лет, 82 лет, 83 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 191 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимациях находится 100 человек. К аппаратам ИВЛ врачи подключили еще 14 пациентов.

ХВАТИТ НА ВСЕХ

Замминистра здравоохранения Елена Аксенова рассказала, сколько доз вакцины от ковида получит до конца зимы Новосибирская область. Об этом она сообщила в эфире радио КП-Новосибирск.

— Мы, вообще, в ближайшее время, практически в ближайшие дни, ожидаем следующее поступление. До конца февраля, в течение месяца более 100 тысяч доз мы должны получить, — заявила Елена Аксенова.

На сегодняшний день уже 13 тысяч человек получили первый компонент вакцины. По словам замминистра полный цикл закончили 2491 сибиряк.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 138 человек

Количество пациентов в реанимации: 100 человека

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдатькоронавирусные меры, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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