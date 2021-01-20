Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 января 2021 года: заболели 1743 ребенка

За минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 144 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 января 2021 года таковы: за минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 144 человек. Всего в регионе с марта заболели 30747 сибиряков, из них 27655 человек уже выздоровели.

Всего в регионе ковидом заболело 30 747 сибиряка. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 7 ЧЕЛОВЕК

За последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 7 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это сибиряк в возрасте 62 лет, двое мужчин в возрасте 69 лет и женщины в возрасте 73, 75, 83 и 87 лет. Всего с начала пандемии в регионе ковид унес жизни 1129 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 6 ДЕТЕЙ

В регионе за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 детей. Всего в Новосибирской области ковид диагностировали у 1 743 ребятишек. Сейчас с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом в больницах региона находятся 16 детей.

ПРИВИВКУ УЖЕ ПОСТАВИЛИ 859 ЧЕЛОВЕК

В региональном минздраве рассказали, что в первый день массовой вакцинации, 18 января, прививки от коронавируса поставили 895 человек. Напомним, чтобы поставить прививку необходимо заранее записаться к врачу. Это можно сделать, позвонив в регистратуру поликлиники, где вы прикреплены или на портале Госуслуг через личный кабинет.

ВРАЧИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ

Компания «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» передала новосибирской инфекционной больнице 3855 одноразовых комплектов одежды для врача-инфекциониста. В комплект входят: брюки, куртка, бахилы, шапочка, респиратор, очки, салфетка, нарукавники, фартук, халат. Общая стоимость переданных комплектов — 4,5 миллиона рублей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 144 человека

Количество пациентов в реанимации: 138 пациентов

Масочный режим: продлен до весны. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00

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