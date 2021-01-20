Что побуждает людей к волонтерству, рассказали в «Единой России»

Фото предоставлено пресс-службой РИК НРО партии «Единая Россия».

Во время первой волны пандемии волонтерство как социальное явление набрало обороты и остается актуальным до сих пор. О том, почему идут в волонтеры, что движет людьми, о радостях и проблемах движения мы поговорили с руководителем Регионального исполнительного комитета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», заместителем секретаря регионального отделения партии Юлией Швец и представителем движения «Волонтеры Победы» Марией Игошкиной.

«Очень важно это чувство вовремя разбудить»

Под эгидой партии «Единая Россия» проходит много волонтерских направлений. И наиболее востребованной стала работа волонтеров в период пандемии. Особенно в первую волну, во время строгих ограничений.

Активисты волонтерского центра «Единой России» оказывали помощь, принимали звонки от тех, кто в ней нуждался, без выходных. Помогали покупать продукты, медикаменты. Очень важной была моральная поддержка людей: поговорить, успокоить, помочь. В новосибирском проекте «Полезный карантин» бабушки и дедушки рассказывали, как с пользой проводят это время, делились опытом и поддерживали друг друга. Эти советы транслировались на Радио «Комсомольская правда», публиковались на официальном сайте регионального отделения партии. Также для людей пожилого возраста запустили видеоуроки по лечебной физкультуре, основам правильного питания. Это заряжало оптимизмом и поддерживало боевой дух тех, кто коротал время в изоляции.

Большое внимание волонтеры уделяли и помощи врачам, медицинским учреждениям, тем людям, которые оказались на передовой в это нелегкое время. Общественники работают в термометрии, в регистратуре, оказывают помощь в доставке льготных лекарств гражданам из группы риска. Юлия Швец отметила работу автоволонтеров, где работают люди разного возраста. И молодежь, и пожилые на своих машинах возили врачей на вызовы, которых стало очень много.

Фото предоставлено пресс-службой РИК НРО партии «Единая Россия».

- Дух волонтерства живет в каждом. Это то ощущение, чувство, которое испытывает каждый. Очень важно вовремя это чувство разбудить. И не имеет значения, каков твой статус или возраст. Это чувство сильно у наших соотечественников, так сложилось исторически. Дух волонтерства актуален, он ярко проявился в трудный период, но он был всегда, - поделилась мнением Юлия Швец.

«Не только 9 Мая, а ежедневно»

Общественница Мария Игошкина рассказала, что пришла к волонтерству осознанно в 2014 году. Будучи подростком, она искала способы помогать другим людям. Теперь она уже волонтер со стажем. Мария оказывает адресную помощь, а также учит других волонтеров, ведь в работе, например, с людьми с инвалидностью есть свои особенности. Нужно знать, как им помочь, что учитывать, на что обращать внимание. Значимой работой этого года стали проекты помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проводимые совместно с «Единой Россией». Один из таких крупных проектов - «Мобильная бригада», в рамках которого оказывают помощь участникам и ветеранам войны. Волонтерское движение вместе с партией обеспечивает их бесплатными сотовыми телефонами с бесплатной связью.

- Очень много работы остается за кадром. Многие люди помогают, вкладывая в это огромнейшие силы. Ведь мы не просто пришли и вручили телефон. Мы записываем индивидуальные проблемы и решаем их. Приведу пример: когда мы вручали сотовый телефон ветерану в Ленинском районе, он поделился, что у него старый слуховой аппарат. Совместно с фондом «Память поколений» мы приобрели ему новый слуховой аппарат, а не только телефон. О такой работе вы не прочитаете в социальных сетях. И таких примеров много. Девиз нашего движения: «Не только 9 Мая, а ежедневно». Это объемная и трудоемкая работа, - отметила Мария Игошкина.

В канун Нового года проходила акция «С Новым годом, ветеран!»: волонтеры совместно с партией дарили ветеранам подарки.

- Это был отличный повод увидеться, пообщаться, ветераны ведь уже стали для нас родными. Мы знаем их, они знают нас, это не какая-то разовая работа. Это вообще даже не работа, а дружба. Наши ветераны - уникальнейшие люди, - с теплом в голосе добавила Мария Игошкина.

Анастасия ФЕДОРЧЕНКО