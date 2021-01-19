Власти города Искитима в Новосибирской области пообещали мужчине выдать жилье, положенное ему бесплатно от государства, за которое он судится три года. Такое внимание и чуткость чиновники проявили после публикации фотографий, где безногий сибиряк вместе с другом чистит двор от снега вместо коммунальщиков. Случайные снимки, сделанные прохожим, прославили инвалидов на всю страну, прокуратура и СК начали проверку работы ответственных за уборку дворов служб. А у героя с фотографии, возможно, наконец-то решится квартирный вопрос. Подробности невероятной истории о свалившейся как снег на голову удаче — в материале КП-Новосибирск.«ВЫБРАЛСЯ ЗА МОЛОКОМ»В субботу, 16 января, подписчики паблика ВКонтакте «Подслушано в Искитиме» выложили фото двух инвалидов, которые лопатами убирают снег. Пост вызвал просто шквал возмущения и эмоций у жителей всей страны. Снимки облетели федеральные СМИ — и уже в понедельник прокуратура Новосибирской области и региональный СК назначили проверку местного ЖКХ. Однако сам герой-колясочник до сих пор в шоке и говорит, что не планировал поднимать такую шумиху.— Я думал съездить в магазин за молоком. Смотрю, а грейдер прошел и проезд к моей «инвалидке» на парковке снегом засыпал. Я позвал Колю (Николая Крюгера. — Ред.), мы выбрались во двор с лопатами и начали откапывать. Мимо проезжала женщина, сфотографировала нас, а потом выложила в соцсети. Теперь назначены проверки. Я думаю, историю сильно раздули. Я просто привык все делать сам, — рассказал КП-Новосибирск Николай Дадыко.МАЛОМОБИЛЬНЫЙ, НО СУПЕРАКТИВНЫЙ52-летний Николай живет в комнате бывшего общежития на улице Советской. Бывший слесарь половину жизни работал на местном заводе № 3. 10 лет назад врачи обнаружили опухоль спинного мозга. Николай лег на операцию в Новосибирскую областную больницу, но начались осложнения, из-за которых вскоре отнялись ноги. С работы пришлось уйти на пенсию, полтора года мужчина боролся с депрессией. А потом решил: будет жить и не жаловаться.Николай возглавил Искитимское отделение организации инвалидов «Финист», стал проводить турниры по боулингу, ездить с друзьями-колясочниками на хоккей. Параллельно увлекся общественными делами, штурмовал на коляске крутые пандусы в Искитиме и даже добился, чтобы местные чиновники переделали их в соответствии с нормами ГОСТа.— Мы нормально работаем с администрацией: вечером звоню — утром тротуар расчищают. Мы и сами с товарищами часто чистим. Это для нас вместо фитнеса — снег покидать. К тому же раз припарковал машину, то будь добр откопай ее сам, — считает Николай.А еще Николай добился создания в бывшем общежитии ТСЖ и взял строительство прекрасной жизни в свои руки. Пусть даже это будет всего лишь красивая клумба под окнами или чистый двор. Николай бодро брал в руки лопату после снегопадов и шел чистить снег. Вскоре дворник-колясочник стал легендой двора, у него даже появились помощники. Тоже на коляске. И если общественные дела с помощью местной власти решались быстро, то свои личные проблемы сибиряк никак не мог разрулить оперативно. Может, потому что больше всегда заботился о других, а не о себе.«ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»Мужчина рассказал, что уже три года судится с администрацией, пишет жалобы во все инстанции. Оказывается, ему, как инвалиду, положено бесплатное жилье. Только вот засада — квартирный вопрос никак не решался. А тут вдруг после обильного снегопада и привычных упражнений Николая с лопатой случилось настоящее чудо.— Сегодня приходит ко мне замглавы администрации Искитима и говорит: «Поздравляю, скоро переезжать будешь — мы тебе квартиру нашли». Мы даже приехали, посмотрели ее — мне осталось только дождаться окончания формальных торгов. А за эту квартиру я три года с ними судился, — признался Николай. — Чудеса, да и только. Спустя 30 лет я перееду отсюда, в комнате нет даже форточек.Правда, назначенные проверки надзорных ведомств такая доброта вряд ли уже отменит.— 18 января мы начали проводить проверку администрации Искитима в части содержания тротуаров. Результаты будут известны не позднее установленных законом сроков, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Искитимского района.В Следственном комитете также пояснили, что устанавливают все обстоятельства, которые подтолкнули инвалидов расчищать себе путь со двора самостоятельно.А сибиряк мечтает теперь найти ту самую женщину, которая сфотографировала его с другом на мобильный телефон и помогла стать популярным в социальных сетях. Он от души хочет сказать ей спасибо, ведь если бы не эти снимки, то чуткости от чиновников так и не дождался бы.— Будто бы звезды сошлись.Кстати, после этого шума приехали спецмашины и отскоблили весь снег во дворе до асфальта, — благодарит Николай.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru