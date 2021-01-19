В Новосибирске убрали необычный дорожный знак, защищающий грызунов. Под угрозой сноса оказался и первый в России надземный беличий переход в Краснообске.Любовь сибиряков к белкам измеряется десятками лет. Зверьки за долгие годы стали настолько ручными, что уже практически разучились прыгать по деревьям. Сибирские белки-телеутки бегают по земле и выпрашивают у прохожих орешки. Привитая учеными еще в 1960-х годах привычка сегодня, в век автомобилей и интенсивного движения, стала для пушистых зверьков опасной. Они попадали под колеса, гибли и вызывали большую обеспокоенность у местных жителей.Этой проблемой озадачились юные натуралисты из Краснообска. Ребята придумали для белочек воздушный мостик и дорожные знаки. Деньги на воплощение идеи выиграли по гранту. В итоге местные водители уже привыкли притормаживать на улице Центральной, а приезжие автоматически реагируют на дорожный знак, который с виду очень похож на треугольник «Осторожно, дикие животные». Однако первая же проверка ответственных служб в январе признала такой способ защиты белок не соответствующим закону. Знак предписали снести. Но даже суровые инспекторы прониклись заботой детей о милых созданиях — обошлось без штрафа. Он, кстати, мог быть весьма внушительным — 200 тысяч рублей.— Этот знак не проходит по госту. В правилах дорожного движения такого знака нет, поэтому его нельзя было оставлять, — прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» исполняющий обязанности заместителя начальника областного управления ГИБДД Александр Огибин. — В настоящее время этот вопрос решается — ищем компромисс.Следом много вопросов возникло и к воздушному переходу, по которому зверята активно прыгали с одной стороны дороги на другую.— Водители и пешеходы стали жаловаться, что на этом переходе скапливается снег и в любой момент может обрушиться на головы людей или крыши машин, — рассказала КП-Новосибирск заместитель главы администрации поселка Краснообск Галина Гейдарова. — Иногда переход получалось очистить с помощью вышки, но это происходило нерегулярно. В итоге мы приняли решение о демонтаже. Это произойдет уже в ближайшее время.Юннаты и взрослые любители белочек очень расстроились, ведь еще совсем недавно поселок гордился инновациями в сфере беличьей безопасности. А теперь получается, что и рыжие телеутки могут погибнуть, и дети, проявившие инициативу, зря старались. Неужели проблемы белочек так и останутся нерешенными?Снос дорожного знака «Осторожно, белки» получил большой общественный резонанс. Уже на следующий день решением вопроса занялись руководители разных ведомств — чиновники, управление ГИБДД региона и наставники юных натуралистов. Дальнейшую судьбу белок обсуждали серьезно и теперь уже с точки зрения закона.— Есть вариант установить на этом месте знак «Осторожно, дикие животные», а рядом поставить аншлаг с упоминанием о белках, — говорит директор станции юннатов Елена Руденко.В управлении ГИБДД региона уже готовы рассмотреть такой вариант социальной рекламы в виде баннера и согласовать его размещение.— Мы договорились, что дети снова примут активное участие в этом проекте, ведь это была их идея, — объясняет педагог станции юннатов Татьяна Попова. — Ребята нарисуют эскиз, мы его согласуем, а потом администрация изготовит полотно и поможет с установкой.Воздушный переход тоже решили оставить. Правда, теперь с учетом выявленных недостатков его модернизируют и сделают еще лучше.— Уже начали изготавливать веревочный мостик. Белки смогут прыгать по нему, как по веточкам, но на такой конструкции не будет скапливаться снег, — сообщила заместитель главы администрации Галина Гейдарова.А детям даже грант новый не придется выигрывать. Чиновники пообещали, что все работы по устранению недочетов проведут за свой счет. А все потому, что белочек в Сибири любят все. И уже скоро они будут в полной безопасности в соответствии с законом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Эти зверьки могли перевернуть вверх дном весь дом»: 85 лет назад в Новосибирск впервые привезли белок-телеутокПушистые рыжики с Алтая обосновались в нашем регионе благодаря ученым. Рассказываем, как они завоевали наши сердца (подробнее)Осторожно — белки: в Новосибирске поставили предупреждающий о грызунах знакНовосибирцы думают не только о ежах, но и о белках, живущих рядом (подробнее)Новый дорожный знак: для новосибирских ежей сделали пешеходный переходВ Академгородке появился оборудованный пешеходный переход для ежей (подробнее)Новосибирские гаишники убрали дорожный знак «Осторожно, белки»: школьники просят его вернутьРыжие красавицы рискуют оказаться под колесами автомобилей у невнимательных водителей (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru