Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 января 2021 года таковы: за минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 138 человек. Всего в регионе ковидом заболел 30461 человек.УМЕРЛИ ЕЩЕ 9 ЧЕЛОВЕКЗа последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще 9 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины в возрасте 60 лет, 65 лет, 81 год и женщины в возрасте 25 лет, 62 года, 64 года, 84 года, 89 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1 114 человек.ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 4 РЕБЕНКАВ Новосибирской области за минувший день ковид подтвердился еще у четырех детей. Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 1732 ребенка. В больницах с подозрением на C0VID-19 и с уже подтвержденным диагнозом был находится 21 маленький пациент.ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ ОТМЕНИТЬ?В Роспотребнадзоре заявили, что в Новосибирской области снизился прирост заболевших коронавирусом. В среднем за сутки число заболевших увеличивается на 0,5%. Согласно рекомендациям, это позволяет ослабить действующие ограничения.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 138 человекКоличество пациентов в реанимации: 141 пациентовМасочный режим: продлен до весны. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.