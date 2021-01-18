Коронавирус внес свои коррективы в то, как пройдет Крещение 2021 в Новосибирске. Если традиционно в городе делали 5-7 купелей, то в этом году мест, где сибиряки смогут окунуться, два, и оба они находятся в Ленинском районе.Важный момент: медики все-таки не рекомендуют окунаться во время падемии. Мало того, что само купание в ледяной воде - большой стресс для организма, так еще и куда легче поцепить коронавирус, дав такую встряску иммунитету.Если вы хотите присоединиться к нашей трансляции, то присылайте свои фото и видео в редакцию: Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03