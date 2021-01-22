14 февраля 2021 года в Новосибирске: программа, куда сходить со второй половинкой

Вы можете сходить не только на каток, но и в театр или же на концерт.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Еще не решили, как отметить День святого Валентина? Тогда наша статья вам пригодится: мы расскажем, где провести 14 февраля 2021 года в Новосибирске и какая программа подготовлена.
ТЕАТРЫ
1. Что: «Алые паруса» (12+)
Где: театр «Глобус», ул. Каменская, 1
Когда: 14 февраля в 18.00
О чем: История любви Ассоль и Грэя, которая никого не оставляет равнодушным. В театре «Глобус» она оригинально зазвучала в популярном жанре мюзикла.
Цена: от 400 до 700 руб.
2. Что: «Здравствуйте, я муж вашей любовницы» (18+)
Где: Дом актера, ул. Серебренниковская, 35
Когда: 14 февраля в 15.00
О чем: Почему Жерар и Мари вместе? Вопрос. Ведь он — красавчик, любимец женщин, повеса, мечтающий о свободе. Она тоже не прекращает мечтать о настоящем мужчине и активно вести поиски того, кто подарит ей женское счастье. И вот в один прекрасный день, когда Жерар наконец решает разорвать отношения с Мари, на пороге появляется мужчина: «Здравствуйте, я муж вашей любовницы!»
Цена: справки по тел. (383) 222-69-38
3. Что: «С любимыми не расставайтесь» (16+)
Где: Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Вокзальная маг-ль, 19
Когда: 14 февраля в 17.00
О чем: Молодые супруги поссорились из-за пустяка, но обстоятельства жизни усугубляют ссору и она превращается в трагедию.
Цена: от 600 до 800 руб.
КОНЦЕРТЫ
1. Что: «Письма любви» (12+)
Где: Новосибирская филармония, Красный пр-т, 32
Когда: 14 февраля в 18.00
О чем: Письма знаменитых людей к своим возлюбленным, а также произведения русских и зарубежных композиторов.
Цена: от 300 до 800 руб.
2. Что: «Будь со мной» (12+)
Где: Новосибирская филармония, Красный пр-т, 32
Когда: 14 февраля в 13.00
О чем: Вашему вниманию будут представлены песни для всех влюбленных. Вы услышите музыку из французских кинофильмов, а также песни Пахмутовой, Птичкина и Минкова.
Цена: 250 руб.
ПОСМОТРИМ ВМЕСТЕ НА ЗВЕЗДЫ
Что: «Путешествие по планетам Солнечной системы» (6+)
Где: Большой планетарий, Ключ-Камышенское плато, 1/1
Когда: 14 февраля в 19.00
О чем: Яркое, эффектное шоу «Путешествие по планетам Солнечной системы» уносит зрителей планетария к потрясающим ландшафтам планет и их спутников. Перемещаясь от раскаленных окрестностей Солнца до холодных окраин Солнечной системы и знакомясь с современными научными данными, одновременно можно наслаждаться великолепной компьютерной графикой и прекрасной современной музыкой.
Цена: 270 руб., для детей — 190 руб.
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