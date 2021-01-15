30-летний новосибирец разместил объявление на Авито, что проверяет людей на верность через переписку в соцсетях. За это он просит символическое вознаграждение — 500 рублей.КП-Новосибирск автор необычной услуги признался, что для него это не способ заработка, а хобби. Он уже несколько лет пытается разобраться, как устроены отношения между мужчиной и женщиной, а заодно выводит неверных на чистую воду. А недавно даже сам был в роли клиента и испытал на себе эту услугу. Проверял девушку, с которой встречался четыре года. Говорит, было интересно, как она отреагирует, когда ей будут писать разные красавчики, правда, с фейковых аккаунтов. Девушка вроде и не изменила, но диалоги с подставными мужчинами поддержала.— Парень ей пишет: «Можно с Вами познакомиться», она отвечает: «А есть ли смысл? Ты же вроде с Омска». И ни слова, что у нее есть парень, то есть помеха только в том, что в разных городах живут? Это вызвало во мне смешанные чувства. Еще одному она отказала во встрече. Но потом я понял почему. В его аккаунте не было фото, где видно лицо, — признался КП-Новосибирск Алексей.Новосибирец воспринял поступок девушки, как потенциальную измену, порвал с ней.— Меня заинтересовал этот метод проверки. Я еще тогда подумал, что сам могу еще лучше выполнять такую работу. Ради эксперимента стал специально знакомиться в соцсетях с девушками или парнями, которые были в паре, так сказать оттачивал мастерство. И вот недавно понял, что тоже готов за это брать деньги, я, кстати, за проверку своей девушки платил 2 тысячи рублей, а мои услуги сейчас стоят всего 500, — рассказал Алексей КП-Новосибирск.Мужчина говорит, что пока клиентов немного, но все равно уже какое-то портфолио проверенных на верность пар у него есть. В основном обращаются неженатые люди, как девушки, так и парни. Как правило, это происходит после того, как пара ссорится или чувствуется холодок в отношениях. И если партнер все-таки отказывается встретиться или не идет на контакт, Алексей возвращает деньги. Выполненной услуга считается, когда человек согласился на свидание.— С девушками знакомиться проще. Достаточно подметить какую-то деталь, например, юмор в сторис, или какую-то деталь в фотографии и написать про это. С мужчинами сложнее. Они относятся с недоверием, когда девушка сама пытается с ними познакомиться. Часто мужчины, которым я пишу по заказу их девушек, догадываются, что их проверяют, — не скрывает Алексей. — Ситуации различные, бывает девушка общается, но на встречу не соглашается, хотя, как по мне — тоже ничего хорошего, ведь она по сути флиртует. Если есть флирт по переписке, значит, человек потенциально способен на измену. Вопрос: будет ли в жизни у него подобная ситуация или нет. Моя услуга — это способ проверить.Алексей говорит, что оформление профиля — важный элемент его работы. От фото в ленте зависит, ответит ли тебе девушка или парень. Снимки должны выглядеть правдоподобно. Для того, чтобы переписываться с парнями, Алексей завел женский аккаунт. Фотографии попросил у подруги-блондинки.Кстати, Алексей отмечает, что в первые три месяца проверять любимую и любимого нет смысла. Он такие заказы даже не берет. Ведь этот период, когда длится влюбленность, и вторая половинка уж точно не ответит на предложение познакомиться и встретиться с каким-то незнакомцем или белокурой красоткой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru