Волонтерское движение «Единой России» в Новосибирской области, развернувшее активную деятельность в условиях пандемии коронавируса, не сбавляет оборотов. К доставке горячих обедов врачам и раздаче подарков детям, загадавшим желания в рамках акции «Елка добра», добавились новые заботы - добровольцы начали доставлять компьютерную технику (компьютеры, ноутбуки и планшеты) детям из малообеспеченных и многодетных семей в рамках акции «Помоги учиться дома». Такая поддержка особенно необходима школьникам во время дистанционного обучения. Волонтеры раздадут детям из Новосибирской области около 60 планшетов и компьютеров.15 января, во время школьных новогодних каникул, добровольцы доставили ноутбук многодетной семье Ягодиных из поселка Барабка Искитимского района Новосибирской области. Трое из четырех детей в этой семье -школьники.Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко отметила, что эти дети очень хорошо учатся, поэтому их нужно поддержать компьютерной техникой, чтобы дистанционные уроки, которые стали практиковать в условиях пандемии коронавируса в российских школах, давались легко.- В Новосибирской области начал работу проект «Единой России» - «Помоги учиться дома». Многодетным и нуждающимся семьям мы предоставляем ноутбуки и планшеты, ведь не все имеют возможность организовать дистанционное обучение в домашних условиях в хорошем качестве, - сказала Ирина Диденко.Многодетная мама Татьяна Ягодина очень обрадовалась ноутбуку, ведь такой техники дома не было. Младшие дети - первоклашки и дистанционно пока не обучаются, а вот у старшего сына-восьмиклассника возможности практиковать такое обучение не было, ведь компьютерной техники дома нет.- Компьютера у нас нет. Старший ребенок пользовался интернетом в смартфоне. Конечно, неудобно учиться и искать информацию таким образом. С дистанционным обучением приходилось выкручиваться: в назначенное учителем время сын ходил в школу на уроки. Сейчас он гостит у бабушки и пока не знает, что дома его ждет такой подарок, - призналась Татьяна Ягодина.Новосибирские единороссы активно включились в волонтерскую работу еще в марте. При региональном отделении был создан один из крупнейших волонтерских центров партии. С начала пандемии к добровольческому движению единороссов в регионе присоединились около 600 волонтеров.Сейчас, в период второй волны, практически весь депутатский корпус «Единой России» занят на волонтерской работе. Добровольцы доставляют нуждающимся продукты и лекарства, обеспечивают врачей транспортом и защитными средствами, закупают медицинское оборудование. Поддержка оказывается в соответствии с потребностями медучреждений - доставляется именно то, что действительно необходимо медикам в данный момент.В предновогодние дни волонтеры «Единой России» развезли более 3000 подарков для детей врачей ковидных госпиталей и инфекционных отделений Новосибирска и области.