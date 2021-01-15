В Акционерном обществе «Региональные электрические сети» на постоянной основе проводятся смотры-конкурсы и соревнования по профессиональному мастерству среди различных категорий работников. Кроме того, специалисты АО «РЭС» регулярно принимают участие в различных семинарах, конкурсах и конференциях, направленных на повышение профессионального мастерства, обмен практическим опытом и улучшение условий труда, на региональном и федеральном уровнях.Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, работники предприятия активно включались в соревновательный процесс, в том числе используя методы дистанционного участия в мероприятиях.Так, в конце прошлого года были подведены итоги очередных смотров-конкурсов - по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения. На основе предоставленных подразделениями данных и отчетов центральная смотровая комиссия оценивала комплекс ключевых показателей, характеризующих организацию работы по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения в филиалах АО «РЭС».В частности, по пожарной безопасности оценивались полтора десятка критериев, в том числе:• содержание противопожарного водоснабжения на объектах (трубопроводы, пожарные краны и гидранты, противопожарные водоемы);• укомплектованность помещений первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам, их исправность;• содержание прилегающих территорий;• наличие уголков, стендов по пожарной безопасности.Отдельным критерием оценки стала проверка знаний правил пожарной безопасности и практических навыков действий при возникновении пожара, отрабатываемых в ходе периодических противопожарных тренировок.Результаты работы в части обеспечения безопасности дорожного движения оценивались по следующим критериям:• наличие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине нарушения правил дорожного движения водителями АО «РЭС»;• состояние территории и открытых стоянок для хранения автотранспортных средств, в том числе наличие схем движения, дорожной разметки, надписей «Берегись автомобиля» и соответствующих дорожных знаков;• техническое и санитарное состояние автотранспортных средств;• проверка знаний водительского состава, проведение занятий, стажировок;• и еще целый ряд ключевых показателей.Рассмотрев результаты обоих смотров-конкурсов и сравнив все показатели, соответствующие смотровые комиссии определили победителей и призеров соревнований.В итоге в смотре-конкурсе на лучшее противопожарное состояние филиалов АО «РЭС» группа лидеров существенно оторвалась от остальных участников, при этом победителя и бронзового призера разделяют буквально десятые доли баллов:• «Чулымские электрические сети»;• «Карасукские электрические сети»;• «Восточные электрические сети».В смотре-конкурсе по безопасности дорожного движения из восьми филиалов компании уверенную победу одержали «Новосибирские городские электрические сети». В борьбе за второе место победил филиал «Чулымские электрические сети», а третье заняли «Западные электрические сети».Таким образом, ежегодная организация и проведение подобных смотров-конкурсов способствуют повышению уровня соблюдения норм и правил промышленной безопасности, так как позволяют мотивировать персонал на достижение положительных результатов в данной области. Кроме того, такие мероприятия позволяют обобщить и распространить положительный опыт работы по обеспечению безопасности персонала даже в условиях действующих ограничительных мер.