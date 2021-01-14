Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 января 2021 года не радуют: за минувшие сутки COVID-19 в регионе заболели еще 144 человека. Всего в Новосибирской области с начала пандемии заразились 29 896 человека. Выздоровели 26 597 человек, 232 из них — за последние сутки.УМЕРЛИ ЕЩЕ 8 ЧЕЛОВЕКЗа последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 8 человек. Не смогли побороть болезнь мужчины в возрасте 48 лет, 56 лет, 61 год, 103 года, 74 года (таких было двое) и женщины в возрасте 71 год, 82 года. Всего в регионе от ковида умер 1081 человек.ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 5 ДЕТЕЙВ Новосибирской области за последние сутки ковидом заболели еще 5 ребятишек. Всего в регионе зарегистрировано 1710 случаев заболевания коронавирусом среди маленьких пациентов. Сейчас в больницах с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом 17 детей.ГДЕ ПОСТАВИТЬ ВАКЦИНУ?Согласно поручению президента, уже со следующей недели в Новосибирске начнется массовая вакцинация от коронавируса. Прививать сибиряков будут московским препаратом «Спутник V». Министр здравоохрания Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что регион уже получил 10 242 дозы вакцины, ожидается, что поставки будут производиться каждую неделю. Уже сейчас поставить прививку можно в 23 клиниках, в ближайшую неделю в регионе должно добавиться еще 10 прививочных точек.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 144 человекКоличество пациентов в реанимации: 141 человекМасочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты. Нужно соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические меры.Рестораны и бары: открыты до 00:00. Нужно соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические меры.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМассовая вакцинация в Новосибирске от коронавируса: официальные адреса пунктов вакцинации в 2021 годуРассказываем, как пройдет массовая вакцинация в Новосибирске от коронавируса (подробнее).