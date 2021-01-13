16 лет назад жительнице Новосибирска Наталье Герасименко врачи сказали, что ее здоровый новорожденный сын Петя погиб. Признались, что медики, отмечая 8 Марта на работе, забыли выключить обогреватель рядом с люлькой малыша. Ребенок получил сильнейшие ожоги и умер. Врачей осудили, но мама Пети все никак не могла поверить в то, что ее сына больше нет. Женщина видела очень много нестыковок в уголовном деле и больше 10 лет пыталась узнать правду — ее ли малыша выдали ей в морге? А если нет? Свою историю Наталья Герасименко рассказала «Комсомольской правде». После публикации Следственный комитет назначил эксгумацию тела и экспертизу ДНК. Что она показала — в материале КП-Новосибирск.НЕСОВПАДЕНИЯ И МИСТИКАЖительница Новосибирска Наталья Герасименко в далеком 2004 году родила мальчика в роддоме 25-й медсанчасти. Младенец появился на свет здоровым и не вызывал у медиков никаких опасений. Мама провела с сыном около двух часов и даже успела дать ему имя — назвала Петром. Потом врачи поместили новорожденного в послеродовой бокс, а сами дежурным коллективом отправились отмечать Международный женский день.На следующее утро Наталью вызвала медсестра и сообщила, что у малыша возникли осложнения. Как выяснилось, медперсонал включил электрический обогреватель рядом с люлькой и беспомощный ребенок всю ночь медленно сгорал. Крошечного Петю отвезли в реанимацию, затем в ожоговый центр. Доктора несколько дней пытались спасти жизнь едва появившемуся на свет ребенку, но он был обречен.— Когда мне сообщили, что Петя умер, я была словно в тумане, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Герасименко. — Всеми организационными вопросами занимались родственники. И только на похоронах, когда открыли гробик, моя мама вдруг сказала: «Он почему-то ни на кого из нас не похож». А потом было расследование, уголовное дело… Эксперты стали удивляться разнице в весе и росте ребенка, началась какая-то путаница с медицинскими документами.В тот момент у женщины появились первые сомнения: вдруг врачи загубили чужого младенца, а подсунули ей? Убитая горем мать пыталась написать заявление прокурору Калининского района с просьбой сделать анализ ДНК по биологическим материалам, сохранившимся в Бюро экспертиз.— Прокурор тогда ответил мне очень грубо, швырнул в меня заявление и сказал: «Скажи спасибо, что сама жива осталась», — вспоминает Наталья.А дальше стали происходить какие-то мистические события. На памятнике, заказанном на могилу ребенка, ритуальщики перепутали дату смерти. А накануне 40 дней после трагедии кто-то поджег захоронение.— Я и так не могла смириться с этой утратой, а тут разные знаки, странные события… А еще поведение следователей и медиков очень настораживало. Было заметно, что никто не хочет особо разбираться в этом уголовном деле, все друг друга прикрывают, что-то скрывают, — рассуждает женщина.ЭКСГУМАЦИЯПрошло 16 лет. А боль и навязчивая мысль: «А если я похоронила не своего сына?» — никуда не делись. Сибирячка с трудом добилась внимания к своей истории со стороны правоохранительных органов.Следственный комитет начал проверку. Но для того чтобы установить родство и провести экспертизу, требовался биологический материал.— Когда мы стали поднимать эту историю, то выяснилось, что никаких документов о моем случае нигде не сохранилось: ни в суде, ни в больнице, — продолжает Наталья.Еще несколько месяцев потребовалось на получение разрешения на эксгумацию. Специалисты сомневались в том, что останки ребенка, пригодные для выделения материалов ДНК, могли сохраниться.В зимний морозный день Наталья снова пережила ту страшную трагедию, о которой даже спустя много лет никак не получалось забыть.— Вместе с экспертом, следователем и работниками кладбища мы выкопали могилу и достали маленький гроб. Биологического материала было достаточно. Останки вместе с моим биологическим материалом мы направили на экспертизу в Московский центр, — описала процедуру мать, потерявшая ребенка.РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДНКМосковские эксперты прониклись необычной историей сибирячки и согласились провести анализ ДНК в рекордно сжатые сроки. На днях в Новосибирск пришли результаты. Наталья ждала этого дня с особым волнением и чувством, что многолетний кошмар скоро закончится. Но экспертиза подтвердила: в могиле был именно ее сын...— Я ждала и верила много лет. Это итог страданий, поисков истины, сомнений и боли, самой страшной боли, которая съедает тебя изнутри, не дает дышать и жить. Самое страшное в жизни — это хоронить своих детей. Хуже — только хоронить дважды. Но еще тяжелее, когда ты не знаешь, кого оплакиваешь, на чью могилу носишь цветы, и изъедать себя сомнениями... В каждом мальчике искать родные черты, представлять, как он выглядит, как живет, чем увлекается, чем дышит. Больно, что ничего не вернешь, признать, что это все — точка, и окончательно потерять надежду. Тяжело осознавать, что тот, кто совершил это чудовищное преступление, не понес должного наказания и, что самое страшное, не раскаялся в содеянном, — добавляет сибирячка.Теперь женщина уверена в том, что похоронила именно своего сына. Она говорит, что эта, хоть и горькая, правда успокоила ее материнское сердце и дала возможность наконец-то начать новую жизнь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибирячка обвиняет врачей в подмене детей и уверена, что похоронила чужого ребенка вместо сынаЖительница Новосибирска готова сделать ДНК-тест, чтобы знать наверняка, кто находится в могиле под именем ее ребенка (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru