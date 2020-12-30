По итогам, без малого, 12 месяцев суммарные продажи всех устройств в интернет-магазинах и точках продаж продемонстрировали рост на 64% (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В штучном выражении показатель достиг роста в 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В ТОП-3 умных колонок вошли (с первого по третье место): Умная колонка Yandex Станция, Умная колонка Yandex Станция Мини с голосовым помощником Алисой и Умная колонка MAIL Капсула c голосовым помощником Марусей.Умные розетки в штучном выражении покупали на 185% чаще чем за аналогичный период прошлого года, продажи базовых блоков управления устройствами в доме выросли на 187%, умные лампы выросли на 240% и самой массовой оказались выключатели, реле и кнопки - рост на 671%.- Специалисты нашей компании прогнозировали рост категории «умный дом» достаточно давно, и мы постоянно расширяем ассортимент столь востребованного направления. Категория «Умные колонки» выделена в отдельное направление, которое может быть, как частью общей инфраструктуры, так и приобретаться как автономное устройство. Уже сейчас есть понимание, что умная колонка это логичный этап эволюции портативной и стационарной акустики - поделился Иван Поликарпов руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк», - В новом году начнутся поставки SberPortal, который должен быть интересным альтернативным решением продуктам Яндекс и Mail и позволит еще большему количеству семей принять в дом умное устройство».Справка «КП»«Ситилинк» - одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.В портфеле услуг -сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)2 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes