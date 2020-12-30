Коронавирус внес свои коррективы в привычные новогодние торжества. Чтобы не только не заразиться во время праздника, но еще и укрепить свой иммунитет, достаточно придерживаться простых правил.Совет № 1. Соблюдайте социальную дистанцию1,5 метра - это дистанция, которую людям следует соблюдать во время праздника, такое же расстояние должно быть и между праздничными столами. Никакой большой компании за одним столом быть не может!- В зале могут собраться не более 50 человек, при этом на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров, - прокомментировали в оперативном штабе Новосибирской области.Совет № 2. Никакого сока!Чем он вреден? В соке содержится много сахара, и это не пойдет на пользу вашему организму, особенно учитывая, какая нагрузка ляжет на организм в праздничный вечер.- Замените его минералкой или обычной водой, - рекомендует аддиктолог Ксения Богатых.Совет № 3. Не увлекаемся крепкими напитками- То, что благодаря водке вы сможете убить вирус, если он попадет в организм, - миф. Коронавирус проникает глубоко в клетки организма, а спирт туда просто не доберется, - рассуждает Артем Стрельников, заместитель главного врача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии. - Шампанское, пиво, вино… Главное - умеренность.Совет № 4. Никакого майонезаИсключаем его, потому что лишние жиры и килограммы никому не нужны. В идеале - запекаем мясо в собственном соку или готовим его на гриле, дополняем квашеной капустой, которая стимулирует иммунитет. И не забываем про свежие овощи и фрукты.- Я бы посоветовала сделать упор на разнообразие, чтобы в организм попало как можно больше полезных микроэлементов, - объясняет Ксения Богатых.Совет № 5. Поем в индивидуальный микрофонХотите на празднике караоке? Без проблем - главное, чтобы у каждого был свой индивидуальный микрофон, чтобы не разносить заразу. В конкурсах и танцах правило одно: соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра. И лучше танцуйте на свежем воздухе.- На открытом пространстве все-таки есть возможность соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, в отличие от танцевального пятачка в помещении, - говорит Артем Стрельников.Это полезно знатьАлкокалькулятор поможет не перебратьИдея проекта ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - предоставить сибирякам инструмент для подсчета объема выпитого спиртного. Что, согласитесь, точно не будет лишним, учитывая предстоящие новогодние застолья.В онлайн-калькуляторе есть возможность выбрать, какой алкоголь и в каком объеме пьете именно вы, и программа конвертирует данные в объем чистого спирта. Для подсчета количества чистого алкоголя используется формула Всемирной организации здравоохранения (на каждый миллилитр этанола приходится 0,79 грамма чистого алкоголя). Выводы делаются на основе расчета ВОЗ, считающей стандартной порцией алкоголя 10 граммов чистого спирта, и оценки потребления выше 3 стандартных порций алкоголя в день как рискованного. На основе полученных данных для пользователя формируется результат и комментарий - например, о том, что потребление нужно скорректировать.- Умеренное и ответственное потребление - это не только часть пивной культуры, но и уважение к труду пивоваров, ведь наш продукт - в первую очередь про вкус, а не про градусы. Зачастую потребителю сложно оценить объем выпитого, а пересчет в чистый алкоголь и количество стандартных доз спиртного позволит представить, насколько вы близки к зоне риска, и скорректировать свое потребление в пользу более умеренного или предпочесть безалкогольные напитки, - прокомментировала Надежда Овсянникова, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», части CarlsbergGroup.Чтобы начать пользоваться алкокалькулятором, нужно пройти по ссылке: https://calculator.baltika.ru/