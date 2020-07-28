«Это просто кощунство, бабушки смотрели и плакали»: кандидатов от ЛДПР обвинили в сносе погребов на улице Б. Богаткова

Жильцы дома № 243/1 по улице Б. Богаткова в одночасье лишились и своих заботливо сделанных заготовок, и мест для их хранения. Дождавшись длинных выходных, управдом вызвала строительную технику и снесла все погреба, которые для жителей обустроили рядом с домом еще несколько десятилетий назад. Не осталось ничего - только вывернутые с корнями деревья и кучи глины.

- Расчет был на то, что все жильцы разъехались по дачам и были за городом, - никто не выйдет защищать погреба, - вспоминает местная жительница Юлия Перевозчикова. - Накануне у нас в чате было обсуждение: предлагали убрать два-три аварийных погреба, которыми никто не пользовался, потому что были жалобы из соседней школы и родительского комитета. Но мы были готовы сами засыпать недействующие ямки.

Местные жители уверены: управдом действовала вместе с представителями партии ЛДПР, кандидатам от которой якобы отправили наказ с просьбой жителей посодействовать в сносе погребов. А те поспешили «прийти на помощь». Но вот незадача: жильцы дома уверяют, что подписывались совсем не под этим: накануне им принесли бумагу с предложением заменить фонари за домом. И только после выяснилось, что был еще один лист - с просьбой сровнять с землей все нажитое.

- Получается, люди обманным путем сами подписались за снос собственных погребов! - возмущается Юлия. - Это просто кощунство. Бабушки смотрели на это и плакали: они-то каждую банку покупали, тратили силы на эти заготовки.

Местные жители признают: да, погреба были расположены на муниципальной земле, и сделать с ними, по идее, могли все, что угодно. Но тут же оговариваются: если бы им дали хотя бы три дня, они и сами убрали бы все припасы из подземных овощехранилищ. И никому не пришлось бы плакать.

Теперь же место происшествия напоминает поле боя: горы земли и глины, вывернутые с корнями деревья, мусор... Забрав железные части погребов, «благодетели» уехали, оставив все в полнейшей разрухе - заниматься благоустройством они то ли не захотели, то ли не посчитали нужным. Жильцы в итоге обратились к действующему депутату Совета депутатов города Новосибирска по своему округу, попросив хоть немного привести территорию в порядок.

А также, по словам Юлии Перевозчиковой, написали заявление участковому. Потому что если снос погребов тянет максимум на самоуправство, то вывернутое из земли и вывезенное неизвестно куда железо - как минимум кража. А это уже посерьезнее будет.