Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 июля 2020 года: зараза сгубила 175 сибиряков

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 июля 2020 годат: с начала эпидемии в регионе заразились 8288 человек, среди них 491 ребенок. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 102 пациентов, регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 22 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

БОЛЬШЕ СОТНИ ЗАБОЛЕВШИХ

В Новосибирске количество новых заболевших коронавирусом чуть больше числа излечившихся пациентов — на шесть человек. За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 96 человек, которые выздоровели от COVID-19. Общее число излечившихся составило 6 299 человек.

Однако в инфекционных больницах Новосибирска остаются 1955 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. В детской больнице №3 пребывает 51 маленький пациент с коронавирусом и еще не подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

За прошедшие сутки в Новосибирске скончались четыре больных коронавирусом. По данным оперативного штаба, жертвами опасной болезни стали мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Общее количество смертей от COVID-19 теперь составляет 175 человек.

Врачи сообщили, что в реанимации находится 81 человек, самостоятельно не могу дышать и подключены к аппарату ИВЛ 19 пациентов.

ПОСТРОЯТ ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В Новосибирске построят новый вирусологический центр, второй после Института вирусологии «Вектор». На базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН разместят сам центр, лабораторные корпуса, университетскую клинику и другие объекты. Для этого федеральный В них ученые смогут проводить международные исследования инфекций, таких как чума или сибирская язва.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 102 человека.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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