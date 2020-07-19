2020-07-20T07:17:01+03:00
Дом. Семья

Самоизоляция помогла: у манула в Новосибирском зоопарке родились сразу восемь котят

Пока посетители не шумели, беременность у дикой кошки проходила спокойно. Сейчас детеныши подросли и уже пытаются выходить наружу
Анна ПАШАГИНА
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Уже заметно, как у малышей меняется цвет глаз. Фото: instagram.com/kivu1iУже заметно, как у малышей меняется цвет глаз. Фото: instagram.com/kivu1i
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В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило родились 16 детенышей манула. Для каждой самки с детенышами оборудован отдельный вольер. Малыши пока боятся показываться посетителям и при малейшем шуме прячутся за маму. Корреспондент КП-Новосибирск узнал у экспертов, с чем связан беби-бум.

Забота мамы бесценна. Фото: instagram.com/kivu1i

Забота мамы бесценна. Фото: instagram.com/kivu1i

Как рассказывают в зоопарке, мамами стали три самки. У одной родились три, у второй — пять, а у третьей — восемь детенышей. Вообще, у хищной кошки может родиться от двух до шести котят. Однако в любом правиле бывают исключения: в 1999 году самка по кличке Сальда родила сразу девятерых! В живых осталось только восемь из них.

- Мам, ты куда? Фото: instagram.com/kivu1i

- Мам, ты куда? Фото: instagram.com/kivu1i

— В зоопарке манулы появились в 1994-м. Через год они уже принесли первое потомство. С того момента сотрудники и начали внимательно наблюдать за ними, — сообщается на сайте зоопарка. — Более чем за 20 лет в зоопарке родилось 64 детеныша. Интересный факт: у новорожденных котят глаза голубые, а уже потом они зеленеют. Первые месяцы самки откармливают детенышей молоком, вскоре малыши пробуют мясо.

Поесть - это святое.

Поесть - это святое.

С чем же связан беби-бум в этом году? Мы спросили у экспертов.

Как только малыши чувствуют опасность - прячутся за маму. Фото: instagram.com/kivu1i

Как только малыши чувствуют опасность - прячутся за маму. Фото: instagram.com/kivu1i

— Несомненно, режим самоизоляции мог повлиять на благоприятное протекание беременности. Не было криков, постоянного дергания животных. Для них это было прекрасное стечение обстоятельств, — рассказала КП-Новосибирск Регина Назырова, научный сотрудник ФГБУ ВНИИ «Экология».

Манулы начинают выходить из убежища. Фото: instagram.com/kivu1i

Манулы начинают выходить из убежища. Фото: instagram.com/kivu1i

Сейчас котята уже пытаются выходить наружу. Только при каждом подозрительном шорохе прячутся за «мамину юбку». Если посетители хотят увидеть новорожденных — около вольеров лучше не шуметь, тогда малыши выйдут погулять.

Не трогайте их! Фото: instagram.com/kivu1i

Не трогайте их! Фото: instagram.com/kivu1i

В новосибирском зоопарке у манулов родились котята.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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