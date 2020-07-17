2020-07-17T09:28:21+03:00
Недвижимость

«Акация на Красногорской»: ключи от новой квартиры не за горами!

17-этажный жилой дом «Акация на Красногорской» идеально подойдет тем, кто хочет приобрести жилье в новостройке на завершающем этапе строительства
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Дом «Акация на Красногорской» построен в очень удобной локации. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».Дом «Акация на Красногорской» построен в очень удобной локации. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».
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«Акация на Красногорской» строится очень высокими темпами. Буквально за пять месяцев в нескольких минутах от станции метро «Заельцовская» девелоперской компанией «Акация» был возведен 17-этажный каркас панельного дома. Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка, утепление дома и монтаж фиброцементных фасадных плит.

Приятным бонусом для новоселов, которые приобрели квартиры на верхних этажах новостройки, станет шикарная панорама лесного массива. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

Приятным бонусом для новоселов, которые приобрели квартиры на верхних этажах новостройки, станет шикарная панорама лесного массива. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

Для удобства потенциальных покупателей новостройки компания обустроила демоэтаж. На третьем демонстрационном этаже представлены студия, однокомнатные, двухкомнатная и трехкомнатная квартиры. Во время экскурсии посетители смогут распланировать интерьер, определиться с дизайном будущего жилья и оценить внутреннюю отделку.

Дом «Акация на Красногорской» построен в очень удобной локации. Здесь гармонично сочетаются хорошая транспортная развязка и тихая внутриквартальная обстановка. Несмотря на прямой выезд на Красный проспект и улицу Жуковского, благодаря которому до площади Калинина и станции метро «Заельцовская» ехать на автомобиле всего 5 минут, а также наличие рядом остановок общественного транспорта, дом находится в глубине от шумных магистралей.

Приятным бонусом для новоселов, которые приобрели квартиры на верхних этажах новостройки, станет шикарная панорама лесного массива зеленой жемчужины Новосибирска - Заельцовского парка. В квартирах с угловым панорамным остеклением, которые есть в ассортиментной линейке «Акации на Красногорской», будущие жильцы получат особенное эстетическое удовольствие от живописных видов. Кроме того, увеличенные оконные проемы сделают жилье еще более светлым и просторным.

Рядом с новостройкой развитая инфраструктура: супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница № 1‎ и поликлиника № 27, отделение полиции № 3 (Заельцовский), детские сады, две общеобразовательные школы и Сибирский кадетский корпус.

При покупке жилья в «Акации на Красногорской» можно воспользоваться выгодными ипотечными программами от банков-партнеров. Сегодня среди клиентов «Акации» популярны семейная ипотека со ставкой от 4,5% и программа господдержки от 5,85%.

Приобретая трехкомнатную квартиру площадью 79,3 кв. м. в доме «Акация на Красногорской» по программе «Семейная ипотека», ежемесячный платеж составит 23 939 рублей*, а по программе «Господдержка-2020» - 26 783 рубля.**

Посетить демоэтаж и выбрать понравившуюся квартиру можно, позвонив по телефону (383) 258-77-44

Отдел продаж «Акация на Красногорской» - ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

* Программа «Семейная ипотека». Стоимость квартиры - 4,73 миллиона рублей. Ставка - 4,5%. Срок кредита - 20 лет. Первоначальный взнос - 20%.

** Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры - 4,73 миллиона рублей. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 20 лет. Первоначальный взнос - 20%.

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