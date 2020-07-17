Дайте Лене миллион! Почему я защищаю майора в чулках, которую уволили за «палки»

«Оформляем всех поголовно. Площадь Ленина, парки, скверы… Кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов. На улице гулящих хватает», - запись приказов, отданных уверенным женским голосом, разлетелась по интернету.

Они предназначались для своих - группы участковых в WhatsAapp, но кто-то слил… А следом фото девушки - на них она в домашней обстановке, в чулках. Ханжи стали состязаться в грязных шуточках, словно сами даже дома в камзолах ходят. И Устинову уволили. Никакими запросами - ни устным, ни письменным - я не мог добиться от МВД конкретного объяснения: за что именно? На суде (Устинова подала иск против МВД) выяснилось: за «палки». За то, что требовала количества.

Фотографии сотрудницы МВД обсуждает теперь вся страна. Фото: соцсети.

Это случилось весной, в начале самоизоляции. Тогда в Сибири было много сторонников конспирологии, считавших, что COVID-19 - фейк международного масштаба. Слабоумцев полно и сейчас, но теперь мрачные сводки коронавирусных смертей остудили их пыл.

Впрочем, чего уж… Уверен, что и сегодня найдутся те, кто позлорадствует. Дескать, вот же мерзавка какая - хотела в наши карманы залезть, в самое тяжелое время еще и штрафами нас терзать. Уверен, есть те, кто так рассудит. Для них эта начальница участковых - воплощение зла и кровавого режима. Но я-то знаю: будь в органах побольше таких Устиновых, коронавирус отступил бы раньше, остались бы живы люди, похороненные с диагнозом COVID-19. Даже проклятую самоизоляцию отменили бы раньше.

Формула здесь простая: больше штрафов - меньше нарушителей. Меньше нарушителей - меньше зараженных. Это просто, как дважды два.

«Не надо было делать исключение для мам с колясками» - приказ начальницы участковых вызвал шквал звонков в эфир Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В самый ответственный момент наши органы проявили роковую мягкотелость. Эти самые протоколы надо было составлять в три смены, штрафовать до остервенения. Только так можно было заставить праздно шатающийся народ сидеть дома. Ладно, кому-то выходных не дали, кому-то, может, в аптеку надо было, в магазин… Но ведь уйма бездельников просто бродила по городу, разнося заразу, умножая статистику заболевших. Они же свободолюбивые, они же все такие подкованные, как лошадь Македонского.

Помню популярные перлы «COVID-диссидентов»: «самоизоляция - значит, сами решаем, изолироваться или нет», «режим ЧС не введен - значит, имеем право гулять». С таким же успехом можно заявлять: «диетолог не запретил - значит, можно пить бензин».

И не пытайтесь доказать мне, что протоколы - не инструмент против этой самоубийственной идеологии. Инструмент! Но полиция этим инструментом пользовалась нехотя, словно пальчиком грозила. А жесткую Устинову выперли из органов.

Не такой себе народ представлял начальницу участковых. Фото: Яплакал

Хотя как сказать - жесткую… Ну элементарные же приказы отдавала. Я даже не тешу себя верой в святость Устиновой. Не думаю, что она билась за спасение человечества от коронавирусной заразы. Нет. Исполняла такие же приказы сверху. Но по крайней мере исполняла. Заставляла личный состав работать. Большего и не требуется: просто исполняйте свои служебные обязанности. Чего уж там, она тоже сделала поблажку, прощая нарушения «яжматерям» и пенсионерам. Закон - уж извините, повторю банальность - един для всех. Да хоть остальных бы участковые остановили, и то полдела было бы сделано.

...На суд Устинова пришла, как положено, в маске, так что эмоций ее видно не было. Требует миллион рублей за незаконное увольнение. Представитель МВД парирует:

- Министерство внутренних дел много лет борется против «палочной системы».

Да она сама себе верит? МВД против «палочной системы». Тогда объясните мне смысл ваших заветных четырех букв АППГ.

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Кто служил - знает: начальство постоянно требует хороших показателей по отношению к АППГ - аналогичному показателю прошлого года. То есть если в июле 2019 года ты поймал на районе трех воришек, то в июле 2020-го нужно как минимум четырех. Если гаишник в том году оштрафовал 300 нарушителей, то теперь надо 320. Это «палочная система» в чистом виде, и в МВД она возведена в культ.

Не случайно, говоря о «палочной системе», люди добавляют эпитет «порочная». Конечно порочная! Потому что в июле на районе может просто не оказаться четырех воришек, может статься, что не будет 320 автонарушителей. Но над головой сотрудника дамокловым мечом висит АППГ. О том, какими способами участковые, гаишники и опера умеют восполнять статистику, можно рассказывать отдельно, но вам эти методы не понравятся.

Да, «палочная система» - порочная, мерзкая и грязная. Но вот как раз «палки» майора Устиновой были бы самыми безобидными и оправданными. Потому что сотрудникам не пришлось бы натягивать статистику методами отморозков-оборотней. Реальных нарушителей было полно. Уйма! Толпа! 10 протоколов с района, что требовала начальница, - проще простого. Надо было 20, 30, 100!

«COVID-диссиденты» бились бы в припадках, бесились бы, но сидели бы дома. И не множили бы заразу. И к середине июля статистика новосибирской смертности от коронавируса не перешагнула бы за отметку 150 человек - это только официально...

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