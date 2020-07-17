2020-07-17T17:44:13+03:00
Общество

Блондинка нарушила молчание: экс-начальница новосибирских участковых, уволенная за фразу «оформляем всех поголовно», пришла в суд и требует миллион

Елена Устинова считает увольнение незаконным и жалуется на травлю в соцсетях
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Елена Устинова настаивает на том, что ее выгнали из органов незаконно. Фото: соцсети.Елена Устинова настаивает на том, что ее выгнали из органов незаконно. Фото: соцсети.
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Экс-начальница новосибирских участковых Елена Устинова - самая популярная полицейская Новосибирска. Прославилась командами, которые отдавала подчиненным в чате WhatsApp. В мессенджере требовала останавливать тех, кто нарушает самоизоляцию. Было это еще в самом начале борьбы с коронавирусом. Девушку за это уволили, следом ушел начальник областного главка. Страсти улеглись, и вот Елена пытается вернуться на службу - подала иск к МВД, сегодня было первое заседание.

На суде наконец выяснилось, за что именно уволили Елену Устинову. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На суде наконец выяснилось, за что именно уволили Елену Устинову.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПРИЧИНУ УВОЛЬНЕНИЯ УСТИНОВОЙ «ЗАСЕКРЕТИЛИ»

Напомним предысторию.

«Оформляем всех поголовно. Площадь Ленина, парки, скверы… Кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня, достаточно хорошее количество. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов. На улице гулящих хватает, поэтому начинаем работать. Если в 17 часов не будет результата, значит, работаем дальше», - потребовала начальница.

Кто-то слил это голосовое сообщение в Сеть, и запись понеслась по интернету. Следом появились непринужденные фото начальницы - где она позирует в чулках. В МВД объявили служебную проверку, а по итогу Устинову решили уволить. Причем оставили ни с чем.

«Не надо было делать исключение для мам с колясками» - приказ начальницы участковых вызвал шквал звонков в эфир Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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- Каких-либо льгот, положенных бывшим сотрудникам МВД, гражданка, указанная в запросе, не имеет, - ответили в ведомстве КП-Новосибирск, когда редакция спросила про Устинову.

Редакция КП-Новосибирск также официально запрашивала, за что конкретно уволена Устинова. Однако в полиции ответа не дали, сославшись на закон «О персональных данных».

На суде ситуация прояснилась. Судя по всему, майору вменили распространение в чате служебной информации и установку плана по протоколам. И то и другое она оспорила, подав иск в суд. Хочет доказать, что увольнение незаконное, и взыскать с МВД компенсацию - 1 миллион рублей.

Начальница участковых за день стала настоящей знаменитостью. Фото: соцсети.

Начальница участковых за день стала настоящей знаменитостью. Фото: соцсети.

УВОЛИЛИ ИЗ-ЗА «ПАЛОК» И РЕЗОНАНСА

Теперь тысячи и союзников, и ненавистников экс-начальницы участковых могут впервые узнать ее позицию.

- Группа в WhatsApp была создана не мной. Меня в нее добавили. Я была добавлена как администратор, - объяснилась на суде Елена Устинова. - Служебные документы в данную группу не направлялись, служебная переписка не велась. Данная группа среди руководителей была использована с целью взаимодействия участковых уполномоченных полиции.

Представитель МВД на заседании парировала, мол, то, что полицейские обсуждают по службе, - это служебная информация. Защитник Устиновой на это язвительно намекнул, что тогда можно увольнять всех сотрудников МВД, которые общаются в мессенджерах. А сама Елена заявила, что сообщения в WhatsApp были личной перепиской.

Прокурор на заседании спросил, состояли ли в чате гражданские лица. Представитель МВД призналась, что не знает об этом, а Устинова отрицательно покачала головой.

Защитник Устиновой посетовал, что в МВД для майора выбрали слишком строгое наказание. Неужели нельзя было обойтись без увольнения? Но, похоже, экс-начальница успела провиниться в чем-то и прежде.

- Она была уволена с учетом имевшегося дисциплинарного взыскания, с учетом широкого общественного резонанса и с учетом того, что Министерство внутренних дел много лет борется с «палочной» системой, - объяснила представитель главка.

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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«БЫЛИ МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ»

Устинова заявила, что строго плана по «палкам» не ставила. Эти слова прозвучали странно для тех, кто слышал ее голосовые распоряжения. Но экс-начальница уверила, что они вырваны из контекста.

- Это был просто средний ориентир, исходя из массовых нарушений в Новосибирске, исходя из количества зараженных людей. Конкретной задачи каждому району по составлению протоколов не ставилось. Данный текст произносился мной с учетом количества сотрудников полиции, которые вышли на службу. В этот день были массовые нарушения режима самоизоляции, поэтому сотрудники полиции работали в данном направлении, - сообщила на суде истица.

И кстати, она заверила, что штраф грозил не каждому нарушителю. И избежать его могли не только мамы с колясками и старики.

- Мы проводим разъяснительные беседы. Если гражданин не выполняет требования сотрудников полиции о соблюдении самоизоляции, к нему применяются меры административного воздействия, - пояснила она.

Заседание продлилось минут 50, после чего судья объявила паузу на месяц, в августе дебаты должны продолжиться.

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Фотографии 39-летней начальницы участковых города Новосибирска, которая якобы просила «штрафовать всех поголовно», кто гуляет в парках, теперь обсуждает вся страна (подробнее).

Блондинка наказана: уволена начальница новосибирских участковых, приказавшая «оформлять всех поголовно» в парках

Аудиосообщения Елены Устиновой, в которых она просила штрафовать людей за прогулки в парках во время самоизоляции, слили в сеть ее же коллеги (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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