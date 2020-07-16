Максимальное снижение стоимости ОСАГО для клиентов «Согласия» с 24 августа может составить 30%

Его проект был опубликован 6 июля 2020 года, снижение средней премии для владельцев легковых автомобилей, приобретающих полис ОСАГО в ООО «Страховая компания «Согласие», может составить от 5% до 30% (в зависимости от региона и стиля вождения).

Согласно проекту указания ЦБ РФ, диапазон тарифного коридора по ОСАГО для владельцев легковых автомобилей физлиц расширяется еще на 10% в обе стороны. Сегодня базовая ставка для данного сегмента определяется в границе 2746-4942 рубля, ожидаемые изменения – 2471-5436 рублей, при этом базовая ставка будет устанавливаться для каждого автовладельца индивидуально.

«Основные факторы, от которых будет зависеть стоимость полиса ОСАГО, а также индивидуальный размер базовой ставки – возраст и стаж клиента, модель его транспортного средства, страховая история и территория эксплуатация транспортного средства. Иными словами, аккуратные и безаварийные водители заплатят в среднем на 15% меньше. Точный перечень тарифных факторов компании будет опубликован на сайте soglasie.ru в срок до 24 августа 2020 года», – отмечает Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».

В проекте указания ЦБ также содержится информация о планах по снижению территориальных коэффициентов. Сильнее всего уменьшается размер КТ в Челябинске и Мурманске (с 2,1 до 1,99), Казани, Москве и Перми – с 2 до 1,9; с 1,9 до 1,81 снизится КТ для Кемерово. Изменения также ждут и иные регионы, например, в Архангельске, Екатеринбурге, Иваново, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Уфе территориальный коэффициент снизится с 1,8 до 1,72.

Положительные изменения затронут примерно 50-60% автомобилистов-физлиц, приобретающих полис ОСАГО в «Согласии». Для 10-20% клиентов стоимость повысится – скорее всего, в данную категорию попадут и водители 18-20 лет, эксплуатирующие недорогие автомобили. По статистике «Согласия» за 2019 год, они становились виновниками ДТП в 3 раза чаще водителей старшего возраста, в том числе, миллениалов.

«Расширение диапазона тарифного коридора и уменьшение величины территориального коэффициента, а также внедрение новых факторов за грубые нарушения ПДД позволят нам придерживаться более справедливой политики формирования тарифов, когда каждый платит за свой риск и свои ошибки, а не дотирует лихачей. Эти изменения вплотную приблизят нас к полной либерализации тарифов ОСАГО, а также серьезно повлияют на снижение количества ДТП на дорогах страны», – добавляет Андрей Ковалев.