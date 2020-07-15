Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 июля 2020 года: отмена авиашоу в Мочище и открытие ИКЕА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 7 608 человек, среди них 446 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 103 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 16 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19

В Новосибирске снизилась суточная заболеваемость коронавирусом: врачи выявили опасное заболевание у 103 человек. Излечившихся пациентов почти в два раза больше, за сутки из больниц было выписано 190 новосибирцев с отрицательным диагнозом. Общее число излечившихся медленно догоняет количество зараженных, уже 5557 пациентов выздоровели от опасной инфекции.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Суточная смертность от коронавируса вновь выросла в Новосибирске. Врачи констатировали смерть четверых пациентов инфекционных больниц, это мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 152 человека.

ПЕРЕНОС АВИАШОУ

Традиционное авиашоу в Мочище 28 июля 2020 года не состоится из-за продления режима самоизоляции. Сегодня в минспорта Новосибирской области подтвердили опасения насчет праздника, который собирал более 50 тысяч зрителей. Но организаторы по-прежнему готовятся провести авиашоу летом и назвали сроки для переноса мероприятия.

ИКЕА ОТКРЫВАЕТСЯ

Известный гипермаркет шведских товаров для дома и мебели ИКЕА вновь откроется после самоизоляции. С 16 июля администрация магазина в ТЦ «Мега» опять начнет запускать посетителей, но не всех сразу. Горожанам придется соблюдать социальную дистанцию, а охрана будет ограничивать число посетителей магазина. Запускать будут по одному.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 103 человека.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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