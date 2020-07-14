«Сначала гоняла тиктокеров на переменах, а потом...»: учительница из Новосибирска стала звездой соцсетей

ШУТКИ ПРО ЕГЭ И ОШИБКИ

Анастасия Владимировна приехала в Новосибирск из Кузбасса, ее специальность — учитель русского языка и литературы. Среди ее выпускников — стоматолог из Германии, художница из Канады, топовая блогерша из Новокузнецка. В гимназии № 12 Анастасия Владимировна преподает почти 10 лет, два года назад стала заместителем директора по воспитательной работе. Совсем недавно педагог делала замечания ученикам на переменах за съемку приколов, а сейчас снимает ролики в ТикТоке на тему жизни учителя.

Педагог говорит, что это не ради хайпа, хотя ее видео про сдачу ЕГЭ собрало более 17 тысяч просмотров. Ролик — пародия на «Улицы разбитых фонарей», повествует о работе учителя на ЕГЭ. В другом ролике педагог ищет ошибки в падежных окончаниях в бюллетене для голосования. Есть и видео с критикой просторечных «ихний» и «евошний».

После таких видео правила русского языка будут вертеться в голове, как заезженные песни! Учительница пошла дальше, и теперь на уроках дети вместо зубрежки сочиняют мемы с русскими пословицами и поговорками. Могут и сочинить языковую шутку, как в комедийном баттле.

— Начинала я с «Одноклассников» и «ВКонтакте», но теперь там стало скучно, и я завела «Инстаграм». Раньше поправляла всех и каждого, а теперь проще отношусь к молодежному сленгу и орфоэпическим ошибкам. Своих учеников стараюсь поправлять так, чтобы запомнили. Моя задача — научить современных детей говорить правильно, потому и появился «Грамматический TikTok». Ученикам нравится, родители поддерживают, коллеги пока осторожно изучают мой способ, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Павлова.

Педагог признается: хейтеры у нее, конечно, есть. Но это взрослые люди, а не двоечники, которых можно было бы вычислить по ошибкам.

Учитель одобряет танцы на переменах, но ругает тиктокеров за пранки. Фото:предоставлено Анастасией Павловой

«СМАРТФОН КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ РУКИ»

Что же заставило замдиректора по воспитательной работе оказаться по ту сторону смартфона? Может быть, дистанционное образование?

— Нет, желание лучше понять современную молодежь, — говорит Анастасия. — У меня есть педагогический проект, посвященный изучению особенностей детей, родившихся после 2010 года, — поколения «Альфа». Это «скринейджеры», у которых смартфон является продолжением руки. Отбирать гаджеты у них даже вредно, ведь они будут жить в мире будущего, напичканном IT и высокими технологиями. Эти дети более самостоятельные, они знают, чего хотят, и ждут поощрения — лайков, грамот и наград. В российской педагогике эта тема не изучена, а жаль.

Вот и пошла учительница по новому пути — учится разговаривать с молодежью на ее языке.

Гимназия № 12 входит в топ-100 школ России и в топ-20 по Новосибирской области. Педагог признается: среди учеников есть дети и новосибирских блогеров, есть даже родители с миллионом подписчиков в «Инстаграме». Хотя, конечно, основная гордость учебного заведения — это не общее количество подписчиков, а отличные знания учеников — в этом году было 25 золотых медалистов из 90 выпускников.

«ТРОЛЛИ РАСТУТ С ПЯТОГО КЛАССА»

Получается, что педагог в соцсетях не только для науки, юмора и развлечений. Говорит, знание блогов и мемов также помогает учителю бороться с современной травлей учеников. Ведь если раньше разборки происходили на заднем дворе школы, то теперь все конфликты переместились в интернет.

— Тролли растут уже с пятого класса — в этом возрасте популярно писать друг другу гадости в соцсетях. И тогда приходится разрешать такие споры, подключая родителей и психологов гимназии. У нас есть и служба медиации. На таких педсоветах мы объясняем детям, что за оскорбление и клевету семья может получить штраф, попасть под суд, на учет в ПДН и так далее. И постепенно, к шестому-седьмому классу, дети усваивают этикет общения в интернете, скандалы стихают, — уверяет Анастасия Павлова.

Кстати, когда школы Новосибирска перешли на дистанционное образование, именно дети предложили использовать Zoom для уроков. И рассказали учителям, как им пользоваться.

— Главное для учителя в цифровом мире будущего — не указка, а гибкость и авторитет, — считает педагог из TikTok.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790525" frameborder="0"></iframe> Учитель из Новосибирска начала вести уроки в TikTok.Видео предоставлено Анастасией ПавловойНикита МАНЬКО

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