2020-07-14T20:45:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 июля 2020 года: как новосибирцев будут пускать в торговые центры

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 июля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Торговые центры ограничивают количество посетителей.Торговые центры ограничивают количество посетителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 7 505 человек, среди них 446 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 119 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 15 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 15 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

НОВЫЕ УСПЕХИ ВРАЧЕЙ

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 168 пациентов, которые выздоровели от коронавируса. По данным оперативного штаба, число излечившихся вновь превысило количество заболевших за день на 49 человек. Общее число излечившихся от COVID-19 в больницах составило 5 367 пациентов.

УМЕРДИ ЕЩЕ ДВОЕ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУОМ

В Новосибирске всего два человека скончались от коронавируса за сутки, в предыдущие семь дней показатель смертности был стабильно высоким. По данным оперативного штаба, скончались мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 лет. Общее число жертв COVID-19 выросло до 148 человек.

СКАНДАО В ТРАМВАЕ

Сибирячка устроила скандал в трамвае №13, отказавшись надевать маску. Вагоновожатый остановил трамвай и вызвал полицию, в ответ женщина принялась кричать, что «ее насилуют». Пассажиры трамвая поддержали полицейских, попросив побыстрее «вывести эту вонючку» из трамвая и поехать по своим делам. В итоге сотрудники МВД избавили очевидцев от скандальной женщины и трамвай продолжил движение.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАСПРОДАЖИ

Торговые центры готовы пустить новосибирцев на шоппинг, но не всех сразу. В правительстве Новосибирской области напомнили, что само по себе открытие ТЦ предполагает контроль количества посетителей в здании. Впрочем, охрана ТЦ «Мега» и других ТЦ уже приняла меры и запускает определенное количество людей группами.

Напомним, что разрешена работа непродовольственных магазинов и гипермаркетов в ТЦ. Но проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров и фудкортов, расположенных в торговых центрах, по-прежнему под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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