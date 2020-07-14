2020-07-14T09:06:35+03:00
Экономика

ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей

ВТБ по итогам трех последних месяцев оказал клиентам поддержку на сумму более 1,6 трлн рублей. Более 288 тыс. заемщиков - физических лиц подключили кредитные каникулы как в рамках государственных, так и собственных программ ВТБ на 238 млрд рублей
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Большим спросом у предпринимателей в ВТБ пользуются программы реструктуризации действующих кредитов.Большим спросом у предпринимателей в ВТБ пользуются программы реструктуризации действующих кредитов.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь по различным инструментам на сумму свыше 287 млрд рублей. Крупный бизнес в рамках поддержки получил помощь по реструктуризации более чем на 1,1 трлн рублей.

Кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ банк начал предоставлять в апреле. В настоящее время одобрены свыше 288 тыс. заявок на 238 млрд рублей, из которых 247,3 тыс. (на 176,9 млрд рублей) - по потребительским кредитам, 31,2 тыс. заявок - по ипотеке (на 58,3 млрд), 6,4 тыс. - по автокредитам (на 2,6 млрд рублей), 3,6 тыс. (на 0,1 млрд рублей) - по кредитным картам. Более 90% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

С клиентами среднего и малого бизнеса по государственной программе поддержки занятости в рамках постановления Правительства РФ № 696 ВТБ заключил более 12 тыс. соглашений на сумму свыше 55 млрд рублей. Заемщикам, воспользовавшимся ей, предоставляется финансирование под 2% годовых на восстановление деятельности предприятия, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.

Большим спросом у предпринимателей в ВТБ пользуются программы реструктуризации действующих кредитов. На оформление кредитных каникул по различным инструментам поддержки поступило более 7,1 тыс. заявок от среднего и малого бизнеса. В этом направлении банк работает в рамках собственных программ отсрочки и рефинансирования, учитывающих индивидуальные особенности клиентов, в том числе по специальным продуктам перекредитования на срок до 10 лет, а также госпрограммы субсидирования снижения для клиентов процентной ставки на 2/3 с предоставлением отсрочки платежей по действующим кредитным договорам на полгода и по 106-ФЗ. Общий объем одобренных реструктуризаций действующих кредитов среднего и малого бизнеса составил 318 млрд рублей.

По льготной программе кредитования на выплату зарплаты работникам в рамках постановления Правительства РФ № 422 банком подписаны 5,7 тыс. соглашений с клиентами среднего и малого бизнеса на сумму 23 млрд рублей.

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