Площадка за 2 миллиона открылась во дворе Дзержинского района

9 июля во дворе дома № 184 по улице Гоголя торжественно открылась многофункциональная площадка. Это стало настоящим событием для ТОС Дзержинского района и жителей близлежащих домов. Открывал площадку на правах номинального хозяина депутат Совета депутатов города Новосибирска по округу № 4 Игорь Салов.

Главное - поддержка

- Сегодня на самом деле неординарный и очень счастливый день для меня и для моих избирателей. Проект «Территория детства» является инициативой депутатов фракции «Единая Россия» и Совета депутатов города Новосибирска, он был поддержан в Заксобрании Новосибирской области. Такие площадки появятся в каждом районе Новосибирска на всех округах, несмотря на партийную принадлежность того или иного депутата, - отметил Игорь Салов.

Он подчеркнул, что в Совете депутатов города Новосибирска особое внимание уделяется развитию молодежного спорта.

- Мы создали инфраструктуру и условия для ребят, чтобы им было удобно заниматься здесь спортом практически круглый год. От всей души поздравляю присутствующих и благодарю однопартийцев из Совета депутатов города Новосибирска, Заксобрания за то, что этот праздник сегодня состоялся, - сказал Игорь Салов.

Новые технологии во дворе

Отдельно остановимся на технических особенностях многофункциональной площадки. Игровое поле с резиновым покрытием имеет мини-футбольную разметку. Объект оборудован воротами для мини-футбола, совмещенными с баскетбольными щитами и кольцами.

- Обратите внимание, тут применены современные материалы. Они травмобезопасные, бесшумные. Вот, посмотрите на эту сетку за воротами. Она сделана специально для того, чтобы мяч, пущенный неточным форвардом мимо ворот, попадал в нее, удар смягчался и звук удара об ограждение был тише. Вообще, здесь применены новые технологии. Оборудование антивандальное, защитное, бесшумное, будет достаточно долго служить верой и правдой. Единственное, будем раз в три года подкрашивать какие-то детали, - уточнил Игорь Салов.

По его словам, стоимость спортплощадки немного превысила 2 миллиона рублей. Была возможность поставить на эти же деньги два или даже три объекта, но вместе с жителями было решено сделать одну площадку, но качественную. Депутат с полной уверенностью заявил, что строительство таких объектов несет пользу с точки зрения развития внутриквартальной спортивной инфраструктуры шаговой доступности и повышает уровень благоустройства во всех дворах Новосибирска.

- Уверен, что победа над COVID-19 не за горами. И как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно проведем первый турнир именно на этой площадке, - оптимистично заключил Игорь Салов.