Полмиллиона на дороге не валяются: как сэкономить на невозможном

Сегодня сложно найти человека, который еще не взял ипотечный кредит. Одни только оформили его, другие выплачивают не первый год. Между тем за последние 5 лет ставки на ипотеку снизились в 1,5 раза! Снижение процентов по кредитам - отличный повод для оформления рефинансирования.

Рефинансирование - это вид кредитования, который позволяет погасить ипотеку другого банка с помощью кредита, взятого в новом банке на более выгодных условиях. Экономия может составить до полумиллиона рублей, в зависимости от суммы и ставки первоначальной ипотеки. Чем больший процент рефинансируется, тем выгоднее.

Оформить рефинансирование ипотеки другого банка вы можете в Банке Акцепт по выгодной ставке - от 8,4% годовых!

Преимущества:

• возможность рефинансирования действующих ипотечных кредитов, оформленных на приобретение квартир и апартаментов;

• возможность получения дополнительного кредита на потребительские цели по той же ставке, что и рефинансирование;

• возможность выбора любой удобной формы гашения кредита - аннуитетные или дифференцированные платежи;

• личное страхование необязательно;

• возможно использование материнского капитала.

А для тех, кто пока присматривает новое жилье, только до 30.10.2020 - ипотека с господдержкой от 6,0% годовых на новостройки! Торопитесь, квартира мечты ждет вас!

Вот уже 30 лет клиенты доверяют Банку Акцепт свое будущее, а банк, в свою очередь, предлагает лучшие условия и гарантию непоколебимой стабильности!

Подробности по тел. 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» - региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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