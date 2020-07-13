Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 июля 2020 года: торговые центры открыли, а кинотеатры пока не работают

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 7386 человека, среди них 434 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 112 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 14 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

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Правительство Новосибирской области объявило об ослаблении режима самоизоляции и начале работы рупных ТЦ. Откроются магазины одежды, бытовой техники и других непродовольственных товаров. Однако остальные зоны будут по-прежнему закрыты — ресторанные дворики, фуд-корты, детские развлекательные заведения и кинотеатры.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19

В Новосибирске продолжается рост числа заболевших COVID-19, на этот раз врачи выявили коронавирус у 112 человек. Согласно информации оперативного штаба, общее число случаев заражения COVID-19 составляет 7386 человек.

В инфекционных больницах Новосибирска находятся 2210 взрослых пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрительными симптомами коронавируса. В детской больнице №3 лежат 63 ребенка с COVID-19 и подозрением на заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫКОРОНАВИРУСА

Врачи зарегистрировали три новых смерти от COVID-19 и вызываемых им осложнений. По данным оперштаба, скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 82 года и женщины в возрасте 70 лет, 91 год и 93 года. Общее число жертв коронавируса в регионе выросло до 146 человек.

ДЕЛЬФИНАРИЙ РАБОТАЕТ

Новосибирский дельфинарий возобновляет работу после самоизоляции и уже сегодня готов принять первых посетителей. Власти выпустили очередное постановление об ослаблении ограничений, в числе которых было открытие дельфинария. С 14 июля морской центр «Дельфиния» проводит шоу три раза в день: в 12, 15 и 18 часов, со вторника по воскресенье.

РОЛИК О COVID-19

Новосибирское трио Silenzium выпустило клип об эпидемии коронавируса: скрипачки исполнили кавер на «Пляску Смерти» французского композитора Шарля-Камиля Сен-Санса. Режиссер Наталья Григорьева напомнила, что из-за затянувшейся самоизоляции многие артисты оказались в непростом положении.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 112 человек.

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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