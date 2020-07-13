Пивным «наливайкам» прикроют краны

Пока законопроект об их запрете готовится ко второму чтению в региональном парламенте, рабочая группа при областном Минпромторге провела очередной рейд, в ходе которого ее представители наглядно продемонстрировали различия между баром или кафе и типичной распивочной.

Разницу главным образом на себе чувствуют жители домов, в которых располагаются заведения. В случае с нормальной точкой общепита она действует в строгом соответствии с законами и главное - не нарушает тишину после 22:00. В отличие от «наливаек», соседям которых покой только снится.

Как подчеркнул председатель Совета депутатов Новосибирска, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Асанцев, этот вопрос необходимо решить раз и навсегда.

- Тема крайне резонансная не только для Новосибирска и уверен, что и для ряда муниципальных образований области. Рабочая группа, которая занимается этим вопросом, вдумчиво прорабатывает все предложения, – рассказал он. - Основная проблема в том, что такие заведения работают в ночное время и нарушают покой граждан.

Деятельность заведений, которые местные жители между собой называют «алкашками» и «опохмелочными», сопровождают постоянный шум, драки и антисанитария. Жалобы от новосибирцев по этому поводу поступают постоянно. С необходимостью закрыть псевдообщепит согласен и представитель ресторанного бизнеса, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сибири Денис Метаев. Он предлагает подойти к решению проблемы более радикально.

- Правильнее было бы четко разделить - что такое магазин, пивнушка, кафе. Для этого есть инструмент - ГОСТ, где в классификации четко указано что должно быть в наличии, чтобы именоваться предприятием общественного питания: туалет, сервизная посуда, столики, дизайн, вывеска, технологическое оборудования для приготовления блюд, меню, штат сотрудников с официантами, поварами, управляющими, барменами. А «наливайки» только притворяются общепитом, - считает Денис Метаев.

Самое главное, отмечает депутат Александр Тарасов, представляющий в новосибирском Горсовете единороссов, при введении запрета на придомовые пивные не перегнуть палку, закрыв добросовестные предприятия общепита. По его мнению, к рассмотрению соответствующего законопроекта во втором чтении необходимо вместе с надзорными органами, региональным правительством и рестораторами найти золотую середину.

- Предложено две меры - увеличить квадратуру, но она должна быть не меньше 20 метров. Либо закрыть такие заведения вообще, - рассказал парламентарий, - Рабочая группа вскрыла такие моменты, что ограничиться одними квадратными метрами или запретить - это неправильно. Проблему нужно решить так, чтобы не пострадали добропорядочные участники рынка.

Ранее многочисленные жалобы новосибирцев на торговлю пивом на первых этажах многоквартирных домов в адрес городских и региональных депутатов стали поводом для принятия на региональном уровне решения об ужесточении правил его продажи.

Федеральный закон о «наливайках» был разработан «Единой Россией», принят обеими палатами парламента и подписан Президентом Владимиром Путиным в апреле этого года. Документ предусматривает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров. При этом регионам дают право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.