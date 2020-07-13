2020-07-13T06:36:16+03:00
Общество

Где подписаться за новых людей?

Тысячи жителей Новосибирска и области выступают в поддержку партии
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Фото: Яна Шубейкина.Фото: Яна Шубейкина.
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В Новосибирске полным ходом идет сбор подписей за кандидатов в региональное Законодательное собрание и Совет депутатов города Новосибирска от политической партии «Новые люди». Выразить поддержку новым людям жители Новосибирской области могут в десятках агитационных кубов, которые установлены не только в столице Сибири, но и во всех крупных населенных пунктах региона. Кроме того, поставить свою подпись за партию можно дома, в квартире и просто на улице - сотни волонтеров и неравнодушных местных жителей, сами кандидаты в депутаты принимают участие этой в широкомасштабной акции.

- Я с волонтером обхожу квартиры жителей моего избирательного округа, - говорит кандидат в депутаты от Ленинского района Новосибирска, участник волонтерского движения Михаил Серебряков. - Считаю, что это самая правильная и честная форма сбора подписей. Люди общаются непосредственно со мной, задают интересующие их вопросы про меня как кандидата, про мою партию - «Новые люди». Как реагируют? Как только узнают, что я не от парламентских партий - реагируют положительно.

Яркий агитационный куб, расположенный на улице Крылова в Новосибирске, трудно не заметить. Сразу несколько человек с интересом рассматривают агитационные буклеты и общаются с волонтером. Двое достают паспорта и оставляют автографы в подписных листах, третий обещает сделать это завтра.

- Паспорта с собой нет - возьму утром и поддержу партию, - говорит Сергей Прокопцев. - Почему? Старым не верю, а изменений хочется. Устали мы от их бесконечных обещаний и отсутствия реальных дел. Я хочу дать шанс новым людям. Как пел Виктор Цой, мы ждем перемен.

Фото: Яна Шубейкина

Фото: Яна Шубейкина

В первые же дни сбора подписей более 7000 новосибирцев и жителей области выразили доверие новым людям. Для того чтобы партия была допущена к участию в выборах в Новосибирской области, необходимо собрать 12 000 подписей.

- Самое главное - мы не встречаем негативного отношения ни к нам, ни к партии в целом, - делится впечатлениями кандидат в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от «Новых людей» Дарья Карасева. - Каждый человек в нашей команде имеет большой опыт социальных проектов, мы не боимся прямого общения с жителями, отвечаем на любые вопросы. Люди действительно хотят обновления власти и жизни, мы это видим.

Напомним, более 70 кандидатов от партии «Новые люди» поборются за места в Законодательном собрании Новосибирской области по территориальным группам и одномандатным округам. Еще 50 - примут участие в выборах нового состава Совета депутатов города Новосибирска. Всего по России новые люди представили 600 кандидатов для участия в региональных выборах в 12 регионах страны.

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