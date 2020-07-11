Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 июля 2020 года: ажиотаж на уличных верандах и шанс на заграничный отпуск

В Новосибирске заболеваемость коронавирусом продолжает держаться на постоянном уровне – около 110 человек в сутки. Как раз столько заболевших было зафиксировано и в минувшие сутки. Но есть и другие новости.

ГОРОЖАНЕ ОСАЖДАЮТ УЛИЧНЫЕ КАФЕ

Эти выходные - первые в Новосибирске, когда горожане могут законно посидеть в кафе. На неделе в городе были объявлены коронавирусные послабления: власти разрешили открыться уличным верандам. И даже пообещали заведениям помощь - территорию под летние кафе, если нет своей.

Горожане, наскучавшиеся по ресторанной кухне, поспешили занимать столики. Некоторые уже жалуются в соцсетях – мест не хватает. А другие изумляются: не будет ли новой вспышки после таких послаблений? Впрочем, власти предупреждали, что условия для работы летников – дистанция, в том числе, между столиками.

Статистика за сутки по заболевшим. Фото: Яндекс.ру

Я НЕ ПРИЗНАЮ ВАС БЕЗ МАСКИ

Соцсети обсуждают очередной «масочный» скандал. Он состоялся по классическому сценарию: человек отказался надевать защиту там, где положено. В этот раз ковид-диссидент – это пассажир автобуса, несговорчивая пенсионерка.

Водитель так разнервничался, что соскочил со своего места и ловким прыжком сигналу в салон. Хорошо еще, кондуктор не пострадала: успокаивая шофера, она чуть не выпала из автобуса.

ОТКРОЙТЕ НЕБО

«У меня знакомый умер, но я не ношу эти маски» - радиослушатель заявил, что не наденет маску, не смотря на смерти от коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Новосибирский аэропорт определенно заскучал по пассажирам. Генеральный директор Толмачево официально доложил Росавиации о готовности возобновить международные рейсы.

«Все мероприятия, необходимые для безопасного функционирования авиатранспортного сообщения в условиях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, выполняются в полном объеме в соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта РФ», - говорится в письме аэропорта в ведомство.

«Не имеете права трогать меня» - пассажирка без маски устроила скандал полицейским. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 110 человек.

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Рестораны: открыты только летние веранды.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru