Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 июля 2020 года: ажиотаж на уличных верандах и шанс на заграничный отпуск
В Новосибирске заболеваемость коронавирусом продолжает держаться на постоянном уровне – около 110 человек в сутки. Как раз столько заболевших было зафиксировано и в минувшие сутки. Но есть и другие новости.
ГОРОЖАНЕ ОСАЖДАЮТ УЛИЧНЫЕ КАФЕ
Эти выходные - первые в Новосибирске, когда горожане могут законно посидеть в кафе. На неделе в городе были объявлены коронавирусные послабления: власти разрешили открыться уличным верандам. И даже пообещали заведениям помощь - территорию под летние кафе, если нет своей.
Горожане, наскучавшиеся по ресторанной кухне, поспешили занимать столики. Некоторые уже жалуются в соцсетях – мест не хватает. А другие изумляются: не будет ли новой вспышки после таких послаблений? Впрочем, власти предупреждали, что условия для работы летников – дистанция, в том числе, между столиками.
Статистика за сутки по заболевшим. Фото: Яндекс.ру
Я НЕ ПРИЗНАЮ ВАС БЕЗ МАСКИ
Соцсети обсуждают очередной «масочный» скандал. Он состоялся по классическому сценарию: человек отказался надевать защиту там, где положено. В этот раз ковид-диссидент – это пассажир автобуса, несговорчивая пенсионерка.
Водитель так разнервничался, что соскочил со своего места и ловким прыжком сигналу в салон. Хорошо еще, кондуктор не пострадала: успокаивая шофера, она чуть не выпала из автобуса.
ОТКРОЙТЕ НЕБО
«У меня знакомый умер, но я не ношу эти маски» - радиослушатель заявил, что не наденет маску, не смотря на смерти от коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Новосибирский аэропорт определенно заскучал по пассажирам. Генеральный директор Толмачево официально доложил Росавиации о готовности возобновить международные рейсы.
«Все мероприятия, необходимые для безопасного функционирования авиатранспортного сообщения в условиях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, выполняются в полном объеме в соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта РФ», - говорится в письме аэропорта в ведомство.
«Не имеете права трогать меня» - пассажирка без маски устроила скандал полицейским. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:
Общее число зараженных за день: 110 человек.
Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи.
Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».
Рестораны: открыты только летние веранды.
Парки: доступны для прогулок.
Фитнес-центры: закрыты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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