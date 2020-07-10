АО «РЭС» завершило строительство электросетей для технологического присоединения COVID-госпиталя

В начале июля акционерным обществом «Региональные электрические сети» были завершены работы по строительству и подготовке электросетевой инфраструктуры для подключения энергопринимающих устройств реконструируемого терапевтического корпуса на территории Городской клинической больницы №25 города Новосибирска. Этот объект, наряду с введенным в эксплуатацию в мае 2020 года COVID-госпиталем в поселке Линёво, имеет стратегическое значение в противодействии распространению коронавируса.

С учетом сохраняющейся эпидемиологической обстановки на территории Новосибирской области, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, ряд объектов здравоохранения в регионе были перепрофилированы в инфекционные госпитали. Для полноценного функционирования таких медучреждений необходимо обеспечить работу специализированного оборудования, поэтому создание возможности потребления дополнительных энергетических мощностей для этих объектов носит жизненно важный характер.

АО «РЭС», являясь системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, активно продолжает технологическое присоединениек электрическим сетям новых и реконструируемых больниц, эти объекты находятся на особом контроле энергетиков.

Реконструкция терапевтического корпуса на территории ГКБ№25производится в том числе в целях подключения нового медицинского оборудования для лечения и диагностики коронавируса. Для питания аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в количестве 180 штук требовалосьувеличение электрической мощности данного социально-значимого объекта на 360 кВт.

В рамках договора на технологическое присоединение, заключенного в мае 2020 года, специалисты АО «РЭС» буквально за 2 месяца построили двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ (КТПН), выполнили прокладку многожильных кабельных линий электропередачи для питания данной подстанции.

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Стоит отметить, что работы по строительству и подготовке электросетевой инфраструктуры для подключения энергопринимающих устройств ГКБ№25 выполнены АО «РЭС» значительно раньше срока, определенного в договоре.

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Присоединение будет осуществлено после исполнения обязательствпо договору со стороны медучреждения.

Таким образом, АО «РЭС» продолжает вносить посильный вклад в реализацию общероссийского комплекса мероприятий направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Региональные электрические сети».

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/