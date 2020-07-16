«Отец его проснулся, а Илья — нет»: 19-летний студент погиб во время пожара на улице Менжинского, в котором сгорели три дома

Пожар на улице Менжинского в Первомайском районе Новосибирска случился 15 июля, сгорели три дома. Прибывшие на место ЧП спасатели тушили огонь около часа. А когда начали разбирать завалы, обнаружили тело 19-летнего Ильи. Соседи рассказали о погибшем и предположили, почему мог загореться его дом.

Об Илье жители улицы Менжинского вспоминают только хорошее: парень учился в железнодорожном техникуме, был спортсменом без вредных привычек. Каждый день в 7 часов утра выходил на пробежку, а зимой катался на лыжах. В колледже участвовал в спортивных соревнованиях, брал призовые места. А свою смерть встретил в родительском доме.

От огня пострадали три дома. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Как говорят жители улицы, парень днем вернулся с учебы или же с подработки, поднялся к себе на второй этаж дома и лег спать. На первом этаже отдыхал отец — в ночь ему предстояло выйти на смену.

— Пожар начался с их дома, вроде как на втором этаже что-то загорелось. Потом уже огонь перекинулся на мой дом, было ведь жарко и ветрено. Моя мама выбежала из дома в одном халате, позвонила мне. Я сразу же приехал, — рассказал КП-Новосибирск сосед Сергей. — Огонь увидели другие люди и стали стучаться в дом к Илье. Отец проснулся, а Илья — уже нет.

Пожарные смогли ликвидировать огонь за час. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Жители улицы вызвали пожарных. Спасатели были на месте спустя несколько минут и принялись тушить открытый огонь, который просто съедал все на своем пути.

— Работа по ликвидации пожара осложнялась высокой температурой. Из-за плотной постройки и деревянных конструкций, обшитых сайдингом, огонь быстро распространился и перешел на третий рядом стоящий кирпичный дом, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Одновременно с этим пожарные вынесли в безопасное место три газовых баллона из двух домов и один ацетиленовый баллон из гаража.

Сейчас погорельцам требуется помощь. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Когда огонь удалось потушить, из-под завалов вытащили тело погибшего Ильи. Как предполагают соседи, всему виной проводка, которую могло где-то замкнуть. Правоохранительные органы в свою очередь тоже отрабатывают эту версию и проводят доследственную проверку по факту гибели парня.

— По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

КП-Новосибирск выражает соболезнования семье погибшего.

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