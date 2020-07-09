Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 июля 2020 года: новый госпиталь и большие летники

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 6 932 человека, среди них 410 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 101 пациента, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 10 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

РОСТ ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

В Новосибирской области сохраняется положительная динамика по выздоровлению от коронавируса. За прошедшие сутки врачи выписали из больниц еще 170 пациентов, чьи тесты больше не показывают COVID-19. Притом прирост новых заболевших меньше — это 101 человек.

Всего 4 677 жителей Новосибирской области излечились от коронавируса и были выписаны из больниц. Однако в инфекционных госпиталях Новосибирска осталось 2 256 человек с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. В больницах сельских районов Новосибирской области проходят лечение еще 729 пациентов.

- В детскую больницу №3 госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, - прокомментировали в оперативном штабе Новосибирской области.

На сегодня 984 жителя региона находятся на карантине у себя дома или в обсерваторах. С начала вспышки коронавируса в Новосибирске 27 368 человек были сняты с меднаблюдения.

СОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ БОЛЬНЫХ

Минздрав Новосибирской области готов открыть еще один инфекционный госпиталь под Новосибирском для борьбы с COVID-19. Госпиталь развернется на базе корпуса Бердской городской больницы, здесь обещают 60 коек. Проект неофициально назвали «сортировочным центром» — в госпиталь будут поступать как больные COVID-19, так и внебольничной пневмонией. После уточнения диагноза пациентов будут распределять по другим больницам.

ЖЕРТВЫ COVID-19 СРЕДИ МОЛОДЫХ

За прошедшие сутки в Новосибирске скончались четверо пациентов инфекционных больниц. Врачи сообщили о смерти мужчины в возрасте 60 лет и двух женщин в возрасте 56 лет и 77 лет. Четвертая жертва COVID-19 молода относительно группы риска, женщина скончалась в возрасте 38 лет. Общее число смертей достигло 128 человек.

По данным оперативного штаба, в реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 23 пациента.

СПРЯТАТЬ ВСЕ, КРОМЕ ЛИЦА

Восточная женщина в хиджабе устроила скандал в троллейбусе, она отказывалась надевать маску. После перепалки полицейские силой вывели женщину из автобуса и завели административное дело о нарушении режима самоизоляции. В ГУ МВД по Новосиибрской области назначили проверку.

РЕСТОРАНЫ НА УЛИЦЕ

Власти Новосибирска разрешили ресторанам увеличить площади летних кафе и веранд. Такие площадки позволено организовать, используя только уличную мебель. Их можно расположить только на тех участках, где государственная собственность не разграничена. Мэр Новосибирска также пообещал проявить гибкость в вопросах аренды земли под летники.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 101 человек.

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.

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