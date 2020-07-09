«А если она с «короной»?»: новосибирцы столкнулись с нашествием летучих мышей - эксперты рассказали, опасны ли они

В редакцию КП-Новосибирск читатель прислал видео. На нем - летучая мышь в банке, за зверьком наблюдают и люди, и домашний кот. Как рассказал автор ролика, незваный гость залетел в окно дома на улице Выборной. За окном уже было темно, семья легла спать, как вдруг домочадцы услышали громкие хлопки.

- Сначала думали - птица, потом включили свет и увидели летучую мышь! Жена - в шоке и страхе бегом подальше, а сыну очень уж интересно было понаблюдать, как и коту, - со смехом рассказывает новосибирец Василий Фролов.

Нарушительницу спокойствия сначала посадили в прозрачную камеру, а потом выпустили на волю.

Читатели начали переживать: все же помнят, что эпидемия коронавируса в Китае начиналась как раз с летучих мышей. Что же, раз мыши начали в дома к людям залетать, нам теперь тоже ждать какой-нибудь эпидемии? С этим вопросом мы обратились к профессору вирусологии, ведущему научному сотруднику Института клинической медицины Сибирского отделения Академии наук Александру Чепурнову.

Летучие мыши – прибежище для огромного количества вирусов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Мы же с вами этих мышей есть не будем и хватать руками - тоже. А значит, мышь нас не укусит и свои возможные болезни не передаст, - успокоил ученый.

Хорошо, пусть мыши не опасны напрямую, но переносчиками заболеваний все равно являются?

- Да, сами по себе рукокрылые, как никакие другие животные, являются прибежищем для огромного количества вирусов, поэтому, конечно, надо быть настороже. Но просто так летучие мыши не нападают и не кусаются. А заражение происходит именно в случае контакта с кровью. Хотя не факт, что человек и после этого чем-то заразится, ведь вирус тоже адаптируется к новому хозяину, - объясняет вирусолог.

Получается, в магазине сегодня заразиться коронавирусом гораздо проще, чем от летучей мыши. Штамм, который сейчас гуляет среди людей, уже хорошо адаптировался, передается тоже проще некуда. Поэтому бояться мышей как переносчиков болезней все-таки не стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789606" frameborder="0"></iframe> Летучая мышь в банке.

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