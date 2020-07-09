2020-07-09T06:08:08+03:00
Общество

Новое поколение «Сибантрацита»

Генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников встретился с детьми сотрудников – студентами и абитуриентами, выбравшими компанию будущим местом работы
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Фото пресс-службы Группы «Сибантрацит».Фото пресс-службы Группы «Сибантрацит».
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С 2019 г. по соглашению с Министерством образования Новосибирской области за «Сибантрацитом» закреплены целевые места во всех вузах региона для подготовки специалистов горнодобывающей отрасли.

Чтобы лучше познакомить ребят с компанией, встречу с поступившими в 2019 г. и поступающими в этом году провел генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников. «Я рад видеть продолжателей династий «Сибантрацита»! По окончании вузов мы ждем вас у себя. Трудовые династии – это опора, «золотой состав» любого предприятия. «Сибантрацит» – активно развивающаяся компания и необходимость в высококвалифицированных кадрах у нас будет только расти», – начал диалог Сергей Мельников.

На встрече было четверо студентов и девять выпускников школ. Ребята рассказывали, почему хотят работать в «Сибантраците». «Я очень много хорошего слышал о компании от моего отца. Он работает на предприятии директором по производству и любит свою работу. Я хочу стать финансистом, сейчас выбираю между НГУ и НГТУ. Получив профессию, приду работать в «Сибантрацит». Думаю, что здесь я смогу стать таким же профессионалом, как мой отец», – уверенно смотрит в будущее Илья Просветов. Андрей Лагута, закончивший первый курс Сибирского госуниверситета путей сообщения поведал, что сбылась его мечта: «Я хотел учиться именно в этом вузе, и когда появилась возможность поступить сюда на целевой основе, был рад вдвойне. Без преувеличения – это как путевка в жизнь. Работать в такой быстроразвивающейся, крупной компании я считаю, очень престижно. Я спокоен за свое будущее, направление на учебу гарантирует трудоустройство. Мой отец работает на «Сибантраците» водителем БелАЗа. Я выбрал ту специальность, о которой мечтал, – промышленное и гражданское строительство. Думаю, что в компании она еще долго будет востребована».

Ребята буквально забросали вопросами Сергея Мельникова. Спрашивали о планах развития, новых проектах и инвестициях, техническом оснащении предприятий, рынках сбыта и др. «У нас получился очень живой и интересный диалог. В ребятах чувствовалась настоящая заинтересованность и целеустремленность. Уверен, из них выйдут отличные профессионалы – инициативные, высоко замотивированные, отлично образованные», – делится впечатлениями от встречи Сергей Мельников.

Образование – одно из приоритетных направлений социальной политики группы «Сибантрацит», а встречи с молодым поколением уже стали доброй традицией компании. В марте Сергей Мельников и Катерина Босов, председатель совета директоров УК «Сибантрацит», встречались со студентами, которые планируют перейти на учебу на новые, специализированные профили в вузах, разработанные сотрудниками компании.

Группа повышает качество образования на всех уровнях. Поддерживает районные школы, развивает профориентационные проекты, сотрудничает с региональным центром поддержки талантливых детей «Альтаир» (сибирское отделение фонда «Сириус»), в 2020 г. «Сибантрацит» стал инвестором программы «Учитель для России», которая привлечет в Новосибирскую область новых педагогов.

Справка:

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественого антрацита UHG, является крупнейшим в стране производителем металлургических углей. В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – производители антрацита АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупное угледобывающее предприятие Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».

Управление всеми предприятиями Группы осуществляет ООО «Управляющая компания «Сибантрацит».

Основатель Группы «Сибантрацит» — Дмитрий Босов.

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