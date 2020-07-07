Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 июля 2020 года: рост заболеваемости и смерть врача

В Новосибирске вновь растет число заболевших за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразился 6 831 человек, среди них 401 ребенок. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 107 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

ИЗЛЕЧИВШИХСЯ БОЛЬШЕ

В Новосибирске выросло число заболевших коронавирусом, 7 июля врачи выявили 113 заболевших пациентов. Но излечившихся оказалось все равно больше — из больниц выписали сразу 155 человек. Теперь в регионе 4 300 пациентов, излечившихся от коронавируса с начала вспышки эпидемии.

Однако в инфекционных больницах по-прежнему находится 2 481 взрослый пациент с коронавирусом и люди с явными признаками заболевания. В детской больнице №3 лечится 51 ребенок с подозрением на COVID-19, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

На двухнедельном медицинском карантине остаются 937 жителей региона. Всего 27 005 человек были сняты с меднаблюдения с момента вспышки заболевания в Новосибирске.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 8 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о массовом заражении коронавирусом в психиатрической больнице №3. По данным врачей, инфекция была обнаружена у четырех пациентов и одного работника психиатрической больницы № 3 в разное время. Трое пациентов заболели в мае, еще один заразился в начале июня.

СМЕРТЬ ВРАЧА

Трагедия произошла в поликлинике №17, скончалась заведующая терапевтического отделения Лариса Владимировна Турханова. Врач высшей категории проработала в профессии более 26 лет.

В поликлинике официально подтвердили смерть ценного сотрудника. По данным источника среди медиков, вероятной причиной гибели врача стали осложнения из-за COVID-19.

ПЕНСИОНЕРЫ В ГРУППЕ РИСКА

Четверо пожилых пациентов скончались от коронавируса и вызванных осложнений в Новосибирске за сутки. По данным оперативного штаба, жертвами болезни оказались трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 года и женщина в возрасте 73 лет. Всего в Новосибирской области 120 человек умерли от коронавируса.

— Сейчас в реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 15 пациентов, — рассказали в оперативном штабе регионального правительства.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 113 человек.

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: закрыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты.

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